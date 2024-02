Tegyük persze hozzá, hogy ez engem is meglepett, mivel az előző évi tapasztalatom ehhez képest sokkal rosszabb volt. Most viszont egyrészt a párommal mentem, másrészt rögtön az első maskarás, aki szembejött velünk, ugyan leverte a fejemről a sapkámat, de rögtön jóvá is tette a kis tréfát, ugyanis varázsolt nekem egy cukorkát a fülem mögül.

Tavaly viszont engem sem kíméltek a jankelék, akiktől szívlapáttal olyat kaptam a hátsómra, mert útban voltam, hogy annak bizony nyoma maradt. Nyilván, mit is várhat az ember lánya szegény busóktól, akik hatalmas bundáikban járnak-kelnek napokon át, és maszkjuk mögül alig látnak ki.

Nem is csoda, ha már egyik-másik a nap végére nem szívesen kedveskedik a kíváncsi látogatókkal. Lássuk csak viszont, mire fel sok hölgy látogató felháborodása.

Sokan nem tudják, de amellett, hogy ez egy télűző, tavaszváró esemény, bizony ennek az ünnepnek az udvarláshoz, a párválasztáshoz is köze van. Talán ezért is gondolja némelyik jelmezes, hogy a gyengébbik nemet már-már tolakodó módon zaklathatja, mert hogy a hagyományhoz hozzátartozik ugyan némi rosszalkodás is, de sajnos sokan elvetik a sulykot.

Ebből nincs olyan sok, és emellett annyi izgalmas történés és pillanat színesíti a valóban a tradícióra fókuszáló családok és csoportok felvonulását, hogy konstatálhatjuk, nem véletlenül került fel a világörökség listájára és vált hungarikummá a mohácsi busójárás.