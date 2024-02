– Fontosnak tartom, hogy a segítséget első sorban a mikroközösségekben kezdjük meg, amibe egyre többeket tudunk bevonni – tájékoztatta lapunkat Tóth Imre egyesületi elnök. Idén egy alapítvány munkáját segítjük az NA Systemmel közösen, velük közösen monitorokat adományozunk, amelyeket olyan gyerekek kapnak meg, akik nélkülöznek, és a tanulmányi eredményük miatt megérdemlik, hogy valaki támogassa őket.

Rászoruló gyerekeknek adományoz monitorokat a Szekszárdi Gamer Egyesület és az NA System. Fotó: beküldött kép.

Nagyon fontosnak tartom, hogy egyre többen kapcsolódjanak be ezekbe a projektekbe, így most is várjuk a segíteni vágyókat, akár magánszemélyként, akár vállalkozóként. A facebook oldalunkon mindent megtalálnak rólunk. Nagyon hálásak vagyunk azoknak, akik eddig is segítettek étellel, eszközökkel vagy akár pénzzel, hogy jót tehessünk.

Minden évben gyűjtést rendeznek a gyermekosztály részére

Ilyen gyűjtést szervez az egyesület minden évben 2021 óta a szekszárdi Balassa János kórháznak, ahol a gyermekosztály részére visznek játékokat és ételt. Az adakozó szellemű szervezet a Családok Átmeneti Otthonába és az Idősek otthonába több alkalommal vitt már ételt, jótékonysági szemétszedést is szerveztek már ingyenes programjaik mellett.