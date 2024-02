Az összejövetelen részt vett Széles János vármegyei elnök és dr. Bozsolik Róbert polgármester is.

Farkas András, a helyi szervezet elnöke a tavalyi évben elvégzett feladatok ismertetése után az idei év szakmai és egyesületi terveit is felvázolta a tagság előtt. Ferencz Józsefné gazdasági felelős a gazdálkodás fő számait mutatta be, és előterjesztette az idei pénzügyi tervezetet is – számolt be az eseményről a BátaszékMost hírportál.

Széles János őszinte köszönetét fejezte ki a közösség elmúlt 24 évben végzett elkötelezett polgárőri munkájáért, és búcsút vett bátaszéki barátaitól, miután lemondott vármegyei pozíciójáról.

Dr. Bozsolik Róbert polgármester a város érdekében végzett önzetlen és ingyenes munkát méltatta, hangsúlyozva, hogy a település kiváló közbiztonsági helyzete nagymértékben a polgárőrök áldozatos munkájának köszönhető.

Az esemény méltó lezárásaként Farkas András elnök átadta a „Tiszteletbeli Polgárőr" elismerő címet Széles Jánosnak, ezzel is köszönetet mondott az áldozatos helytállásért.