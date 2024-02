Az erőmű és a város közötti együttműködést példázza, hogy együtt szervezik meg az idei városnapot és a gyermeknapot Pakson, amelynek köszönhetően izgalmasnál izgalmasabb programokkkal várják a helyieket május utolsó hétvégéjén – számolt be Szabó Péter polgármester a közelgő két rendezvény alkalmából szervezett sajtótájékoztatón, kedden.

Sokszínű programokat ígér a városnap

Szabó Péter emlékeztetett rá, hogy éppen 45 éve, hogy 1979. január 1-jén Paksot várossá nyilvánították, amely az itt megépült atomerőműnek köszönhető, de úgy fogalmazott, az atomerőmű sem létezhetne a város nélkül. Rámutatott: a kapcsolat és az együttműködés a város és az MVM Paksi Atomerőmű között azóta is szoros, a helyi adóbevétel jelentős része az erőműtől származik, mint ahogyan az itt élők jó része is ott dolgozik. Mindezt megtapasztalhatták a helyiek akkor is, amikor részt vettek az erőmű által szervezett rendezvényeken, függetlenül attól, hogy ott dolgoznak-e vagy sem – emlékeztetett Szabó Péter.

Városnap és gyermeknap is várja a paksiakat

Az együttműködést tovább erősítik azzal, hogy a városnap fő, szombati napját közösen, egy időben és azonos helyszínen rendezik az atomerőmű által szervezett gyermeknappal. Utóbbi az ASE sporttelepen lesz, míg a Városnapnak a csarnok melletti terület ad majd otthont. A városi esemény középpontjában a 45. jubileum áll, amelynek során megemlékeznek majd a várossá nyilvánítás óta eltelt évekről. A város Paks, én így szeretlek címmel alkotói pályázatot hirdet, amelyre rajzokkal, festményekkel, különféle képzőművészeti alkotásokkal lehet nevezni.

Horváth Péter János a MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy az atomerőmű 2015-ben rendezte meg első alkalommal a gyermeknapot, amely ha a covid járvány közbe nem szól, már a tizedik lenne idén. – Az atomerőmű által szervezett program évről-évre egyre népszerűbb, tavaly kétezer apróság vett részt rajta, vélhetően nem csupán helyből, a környékről is érkeztek – mondta Horváth Péter János. Hozzátette: bár minden településen vannak gyermeknapok, a paksi különleges, hiszen ilyen nagy területen, ennyiféle szolgáltatás nemigen van sehol. Ráadásul minden játék, amit kipróbálhatnak a kicsik, ingyenes volt.

Már a legkisebbekkel meg szeretnék ismertetni az erőművet

A vezérigazgató kiemelte: számukra azért is fontos a gyermeknap, mivel ez az első alkalom, amikor a kicsikkel az atomerőművet, mint intézményt meg tudják ismertetni. Természetesen azzal együtt, hogy a szülők, nagyszülők jó része is ott dolgozik. Az erőműben négyezren dolgoznak, nekik sok gyermekük van, de rajtuk kívül is élnek még Pakson. – Mi azt szeretnénk, ha ezek a gyermekek megismernék az erőművet, hiszen az új blokkoknak köszönhetően az évszázad végéig folyhat az atomenergia termelés itt, Pakson. Szeretnénk, ha az első két generációt követően a továbbiak is itt dolgoznának Pakson, az erőműnél, hiszen ennél stabilabb munkahely nemigen van és nem is lesz az elkövetkező 60-70 évben – hangsúlyozta.

A Város Napjának fő programjai között szerepel a civil szervezetek már hagyományos felvonulása, halászléfőző verseny, gyermeknapi programkavalkád, kisvonat, meglepetés ajándék, de lesznek neves fellépők: érkezik az Edda Művek és a Valmar.