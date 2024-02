Tényleg úgy fest: végre minden visszaáll a koronavírus előtti, „normális” kerékvágásba. Őszintén bízom abban, hogy egyre kevesebb tudósítást kell úgy kezdenünk, hogy egy eseményt több év kihagyás után rendeztek meg újra. Pedig volt idő, nem is olyan régen, amikor szinte minden rendezvényről elmondható volt ez.

És valóban úgy tűnik, minden visszaáll ugyanolyanná, mint ahogyan a Covid előtt is volt. Egyre többször tapasztalom, hogy mostanra mintha sokan elfelejtették volna azokat a személyes higiéniával kapcsolatos biztonsági ajánlásokat, amelyek a vírus terjedését voltak hivatottak lassítani. Egyre fogy azoknak a száma, akik sietnek kezet mosni, amint megérkeznek valahova, vagy akik, amikor köhögnek, tüsszentenek, eltakarják a szájukat, orrukat. Sőt, azt is egyre gyakrabban tapasztalom, hogy beteg gyerekeket visznek a szülők bölcsődébe, óvodába, iskolába. Pedig az igazság az, hogy ezek az intézkedések nemcsak a Covid megelőzését segítették, például az influenza még mindig ugyanazon az „útvonalon” terjed. És ahol gyerek van a családban, ott egy szülő több hétre is ki tud esni a munkából. Pláne, ha több kicsit is nevelnek.

Attól tehát, hogy az egykor rettegett koronavírus a legtöbbeknél már csak náthaszerű tüneteket okoz, ugyanúgy figyelhetnénk egymásra. Mossunk kezet, ha megérkezünk valahova, ne tüsszentsünk a tenyerünkbe, vagy legalább az utcán a zebra előtt állva, takarjuk el az orrunkat, szánkat ilyenkor.