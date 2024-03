„Az ÉSZ egy ajánlatot kapott a DK helyi képviselőitől, de ezt nevezhetjük nyugodtan akár zsarolásnak is. Ha nem adunk át nekik egy olyan körzetet, amit az ÉSZ már kétszer megnyert és a lista második helyét, akkor ránk indulnak minden körzetben.“ – ezzel a szöveggel jelent meg a Facebookon az Éljen Szekszárd bejegyzése. A DK választókerületi elnöke viszont azt mondta portálunknak, szó sincs zsarolásról. Takács László szerint ez „gyomorforgató hazugság“.

A „civilek”, akik az MSZP irodába hívták a DK-t egyeztetni

Bár Bomba Gábor és Illés Tamás előszeretettel és gyakran hangoztatják, hogy az Éljen Szekszárd nem köthető baloldali pártokhoz, csupán Szekszárdért tenni akaró „lokálpatrióta civilek“ közössége, a DK választókerületi elnöke által elmondottak ezt a képet némileg árnyalják, pontosabban tökéletesen ellentmondanak a ÉSZ-esek szavainak.

Takács László ugyanis azt nyilatkozta portálunknak, hogy a találkozót ők kezdeményezték még tavaly. Bomba Gáborék pedig a helyszínt és az időpontot javasolták. Így esett az ÉSZ tagjainak választása az MSZP szekszárdi, Mikes utcai irodájára. Takács Lászlót ez némileg meglepte, de nem tulajdonított neki túl nagy jelentőséget. Az egyeztetésre végül december első felében került sor.

A DK választókerületi elnöke másodmagával, Jószai Attilával érkezett a szekszárdi MSZP irodába. Józsai 2022-ig Szigetszentmiklós alpolgármestere volt, mostanában pedig a Demokratikus Koalícióban az ellenzéki összefogás koordinálásáért, az ezzel kapcsolatos egyeztetésekért felel.

A DK delegáltjait akkor érte – a helyszínválasztást követően – a második meglepetés, amikor meglátták, hogy Bomba Gábor és Illés Tamás mellett Harangozó Tamás, az MSZP országgyűlési képviselője is ott vár rájuk a szocialisták irodájában. Takács László azt mondta, a megdöbbenés ellenére még ez sem zavarta különösebben, hiszen régóta ismeri Harangozót, gondolta, ha ott akar lenni, hát legyen.

Zaják Rita és Csötönyi László körzetét ajánlotta fel az ÉSZ

A Takács László által elmondottak alapján Bomba Gáborék konkrét ajánlattal várták őket: Zaják Rita és Csötönyi László körzetét, valamint a listáról bejutó harmadik helyet kínálták fel a DK jelöltjei számára.

Zaják Rita körzete azért jöhetett szóba, mert azt az ő 2021-es frakcióból való kiugrását követően az ÉSZ lényegében elveszítette. Zaják Rita ugyanis azóta is a közgyűlésben politizál, függetlenként. Csötönyi László körzete sem hangzik túl nagy meglepetésnek azok számára, akik ismerik a szekszárdi politikai viszonyokat. Bizonyos körökben már régóta hallani arról, hogy Csötönyi a tolnai vármegyeszékhelyen nem tervezi az újbóli indulást a helyhatósági választásokon, így az ő helyére sem lenne könnyű újabb ÉSZ-es jelöltet találni.

Takács László azt mondta portálunknak, számukra a Bomba Gáborék által felvázolt ajánlat majdnem elfogadható forgatókönyv lett volna, ők csak azt kérték, hogy a listás helyek közül ne a harmadik, hanem a második lehessen a Demokratikus Koalícióé. Bomba Gáborék viszont – Takács szerint – ettől határozottan elzárkóztak, de ez sem akasztotta meg az első tárgyalást. A DK képviselői abban bíztak, hogy a későbbi egyeztetések során még sikerülhet ezt az ellentétet feloldani.

A DK jelöltjét is Bomba Gáborék akarták meghatározni

Takács László azt mondta portálunknak, már túl voltak két meglepetésen az Éljen Szekszárd tagjaival való első egyeztetésükkor, a legnagyobb furcsaság viszont csak ezeket követően jött. A DK választókerületi elnöke ugyanis arról számolt be portálunknak, hogy miután ők megnevezték, kiket terveznek Zaják Rita és Csötönyi László felajánlott körzeteiben indítani, Bomba Gábor – a Zaják Rita helyére tervezett jelöltre – azt mondta, hogy róla szó sem lehet.

Takács László, aki 1992 óta politizál, ekkor érezte, hogy valami nagyon nincs rendben az egyeztetésként indult programmal. Azt mondja, Bomba Gábor arra hivatkozva utasította el a tervezett jelöltjüket, hogy őt az ÉSZ frakciója nem fogadná el. Takács szerint elfogadhatatlan, és példa nélküli a hazai politikában, hogy egy magát civil egyesületnek mondó, nyilvánvalóan baloldali pártok támogatására építő közösség próbálja diktálni a félteleket egy ilyen szituációban.

„Az Éljen Szekszárd ilyen aljasságai miatt léptem ki“

Az Éljen Szekszárd Facebook oldalán megjelent, meglehetősen felzaklatott hangulatú bejegyzés kapcsán természetesen megkerestük a többi „főszereplőt” is.

Zaják Rita, akinek – a Takács László által elmondottak alapján – a körzete miatt alakult ki az ÉSZ és a DK közötti feszültség, azt nyilatkozta portálunknak, hogy éppen az ehhez hasonló „aljasságok“ miatt lépett ki 2021-ben az Éljen Szekszárd frakcióból. Szerinte az ottani politikai közösség döntései kizárólag Bomba Gábor önös céljait szolgálják, a többiek pedig ezért, vagy azért csendben asszisztálnak ezekhez.

Takács László, a DK szekszárdi választókerületének elnöke arról számolt be, ezek után nem lát reális esélyt arra, hogy pártja bármilyen formában együttműködjön az Éljen Szekszárddal. A politikus, aki hosszú éveken át volt Grábóc polgármestere és mások mellett az MSZP országos választmányának tagja is, most pedig a Tolna Vármegyei Közgyűlés tagja, úgy fogalmazott „gyomorforgató hazugság“ az, hogy zsarolni próbálták az Éljen Szekszárd tagjait.

A DK szekszárdi választókerületének elnöke hozzátette, ezek után nincs más lehetőségük, mint önállóan indulni a tolnai vármegyeszékhely valamennyi körzetében.

Bomba és Illés eddig nem válaszoltak kérdéseinkre

Természetesen próbáltunk interjút készíteni Bomba Gáborral és Illés Tamással is. Az Éljen Szekszárd frakcióvezetőjének kedden kora délután küldtünk ez ügyben e-mailt, Illés Tamás pedig egy nappal később, délután négy óra után pár perccel kapta meg ugyanazokat a kérdéseket. Cikkünk megjelenésééig egyik politikus sem küldött választ.

Nemrégen még büszkén pózoltak a DK politikusaival

Már csak azért is különös az ÉSZ mostani bejegyzése, mert 2019-ben, azelőtt, hogy a frakciójuk tagjai bejutottak a Szekszárdi Közgyűlésbe, még büszkén posztoltak olyan tartalmakat, amiken Varjú Lászlóval, a DK korábbi alelnökével fotózkodtak és videóztak. Igaz, mostanra az ezeket megörökítő bejegyzések eltűntek Bomba Gábor és Illés Tamás közösségi felületeiről.