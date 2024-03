"Az önkormányzati épületek fejlesztésére összesen 1,2 milliárd forint áll majd rendelkezésre, így a Humán Szolgáltató Központnak otthont adó Vörösmarty utcai épületünk felújítása teljes egészében megvalósulhat, továbbá a Kölcsey óvoda korszerűsítése is belefér még a keretbe" – tette hozzá Gyurkovics János.

A szekszárdi fejlesztések értéke meghaladja a 7 milliárd forintot

„Ebben a pillanatban ezek a reálisan megfogalmazható saját városfejlesztési céljaink a következő időszakra, amit a szabályok és a lehetőségek maximális figyelembevételével alakítottunk ki. Ezeken kívül minden csak délibáb, szemfényvesztésre alkalmas kampányfogás“ – hangsúlyozta a Babits Mihály Kulturális Központ támogatói előtt mondott beszédében Gyurkovics János. Azt is elmondta, ha az eddig felsoroltak értékét összeadjuk, láthatjuk, hogy már bőven túl vagyunk az eredetileg Szekszárdnak szánt ötmilliárdos TOP Plusz kereten, és a jövőben is mindent el fognak követni, hogy a város fejlesztési lehetőségei még tovább bővüljenek. Egyetlen fillér forrásvesztést sem engedhetnek meg maguknak, sőt vissza kell szerezniük, újra meg kell teremteniük a korábban elszalasztott lehetőségeket is.