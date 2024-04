Molnár Péter azt írta a jelöltről: „Huszonévesen első felelős szerkesztője volt a Cikádor újságnak, művelődési ház vezetőként lerakta a városi televízió alapjait, a Civil Tusa szervezésével megmozgatta a helyi egyesületeket.“

Dr. Puskás Imre évtizedek óta Bátaszékért dolgozik. Fotó: Facebook

Amint a bejegyzésből kiderült, Dr. Puskás Imre „politikai pályája nagy ívet írt le. Országgyűlési képviselőként és megyei közgyűlési elnökként is szívén viselte szülővárosa mindennapjait és fejlődését. Jókor volt jó helyen, amikor Bátaszék érdekeit kellett képviselni az általános iskola és a gimnázium megújulását és az új óvoda és bölcsőde építését szolgáló projekt kapcsán. Szerencsére be tudott nyitni azon az ajtón is, amely mögött eldőlt, hogy melyik PPP projektek szabadulnak az adósság szorításából az állam helytállásával.

Így tudta városunk folyamatosan működtetni a tanuszodát, anélkül, hogy elviselhetetlen adósságot halmozott volna fel. Az első képviselő-testületnek már tagja volt. A legutóbbi választáson is bizalmat kapott a bátaszékiektől. Önkormányzati képviselőként járt közben költségvetési forrásért a Tájház és a Kálvária megújításáért.“

A bejegyzés végén Molnár Péter arra kéri a bátaszékieket, szavazzanak Dr. Puskák Imrére június 9-én.