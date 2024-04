Tamási elmúlt két évtizedét a felvirágzás jellemzi, és a fejlődés folytatódik. Új beruházások járulnak hozzá az össz­komfortossághoz, és stabil a költségvetés is. „Nem csak élhető, de él is Tamási” – fogalmazott Porga Ferenc. Az újdonságok közé tartozik, hogy eredményesen zárult a három éve kigyulladt Tamási Gyógyfürdő helyreállításának tervezésére és kivitelezésére kiírt közbeszerzési pályázat, a szerződés már létre is jött a kivitelezővel.