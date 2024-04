Néhány nappal ezelőtt került ki a legnagyobb közösségi oldalra, a Talpra Magyarok! Tolna megye nyílt csoportba egy bejegyzés, amiben a posztoló azt írta, Dr. Szabó Géza és Magyar Péter felveszik egymással a kapcsolatot. Hogy ez megtörtént-e végül, hiába szerettük volna megtudni, nem kaptunk választ. Az eset miatt ugyanis azonnal megkerestük mind Dr. Szabó Gézát, mind pedig Bomba Gábort, az Éljen Szekszárd elnökét, polgármesterjelöltjét. Mostanáig viszont egyikőjük sem válaszolt az üggyel kapcsolatos kérdéseinkre.

Közben egyébként az internetről eltűnt ez a bejegyzés, amiről azonban még előtte készült egy képernyőfotó, amit olvasónk juttatott el szerkesztőségünkbe.

Különös poszt jelent meg a Facebookon Magyar Péter és az ÉSZ kapcsolatáról (Beküldött fotó)

A titkolózás gyanúját erősíti, hogy időközben kommentelők azt írták oda, hogy zárttá kellene tenni a csoportot.

Arra egyébként, hogy az Éljen Szekszárd – a DK és az MSZP után – és Magyar Péter egymás kegyeit keresi, az is utal, hogy a Magyar és Dr. Szabó Géza kapcsolatfelvételről író Facebook csoportban több bejegyzést is lájkolt Illés Tamás, valamint Gulyás Róbert, akik szintén az ÉSZ jelöltjei és jelenlegi önkormányzati képviselői is. Amint azt korábban megírtuk, az Éljen Szekszárd néhány hónapja még a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalícióval akart együttműködni. Akkor a magukat civilnek mondó Bomba Gábor és Illés Tamás a szekszárdi MSZP irodába hívták tárgyalni a DK helyi vezetőit.

A mostani, Magyar Péter és Dr. Szabó Géza kapcsolatáról író bejegyzésben egyébként az is olvasható, hogy a két fél között „megindulhat az eszmecsere”. Ez pedig arra enged következtetni, hogy nem csak az ÉSZ keresi Magyar kegyeit, hanem ő maga is nyitott lehet arra, hogy együttműködjön az önmagukat civilnek mondó, ugyanakkor nyilvánvalóan baloldali pártok támogatását élvező Éljen Szekszárd tagokkal.

Magyar Péter, Varga Judit egykori Igazságügyi Miniszter exférje néhány hete ismerte el, amit már régóta tudni lehetett, vagyis, hogy politikai babérokra tör. Az egykori nejével folytatott telefonbeszélgetést rögzítő és azzal zsarolni próbáló Magyarról maga Varga Judit nyilatkozta korábban Hajdú Péternek, hogy egykori férje mellett fenyegetésben és bántalmazó kapcsolatban élt.