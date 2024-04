Emellett döntés született arról is, hogy egy újabb pályázatot nyújt be az önkormányzat a Számvevőség épületének felújítására, amely elsősorban a nyugati oldal homlokzatának rendbetételét és annak bejáratát célozza meg, írta a BátaszékMost hírportál.

A képviselők határoztak arról is, hogy a már megtervezett második ütemű újjáépítési munkákra megindítja a vállalkozó kiválasztására vonatkozó ajánlattételi eljárást is. A két homlokzati renoválást követően a munkálatok a felső emeleti részt és a folyosó egy szakaszát érintik majd. A döntéshozók támogatták, hogy a Számvevőség emeleti helyiségeiben egy egyháztörténeti kiállítás jöjjön létre, és pénzügyi forrást is biztosítottak az ehhez szükséges berendezési tárgyak, elsősorban vitrinek beszerzéséhez.