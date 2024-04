Az e-ingatlan nyilvántartás, mondta dr, Szabó Tamás, a kamara elnöke, az idei év nagy kihívása az ügyvédség és a kormányhivatalban ezen a területen dolgozók számára is.

Fotó: Kiss Albert

Meg kell tanulni a programot

Az erről szóló törvény október elsején lép hatályba, mondta a közgyűlésen részt vevő dr. Havasi Dezső, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, így néhány hónap áll rendelkezésre, hogy mind a közvélemény, mind az ügyvédek felkészüljenek arra. Ugyanis két hónap türelmi időszak után, december harmadikától a korábban szokásos papíralapú helyett, már csak elektronikus úton adhatók be a földhivatalba a beadványok.

Addigra az ügyvédeknek meg kell tanulni az ezt segítő informatikai program használatát, megismerni az új jogszabályt.

Egyébként októbertől csak azok az ügyvédek foglalkozhatnak ingatlan ügyletekkel, akik az új ingatlan-nyilvántartási törvény elméleti és gyakorlati kérdéseiből is vizsgát tettek. Ez az internet segítségével online történik majd, s azt a Magyar Ügyvédi Kamara szervezi. A vizsgára felkészülést pedig tanfolyamokon, a földhivatalokkal, kormányhivatalokkal együttműködve, a területi ügyvédi kamarák segítik.

A szakemberek várják

Az új eljárás korszerűbb, átláthatóbb, az ügyvédek várják bevezetését, mondta dr, Szabó Tamás, és hozzátette, vélhetően nem okoz majd gondot, hiszen legtöbben majd húsz éve már számítógépen dolgoznak. A cégeljárásokat, s egyéb iratokat is így nyújtották be, s a jövőben ez történik az ingatlan-nyilvántartási eljárásoknál is.