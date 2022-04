Bátaszék

A költészet napjára emlékeztek Bátaszéken, ahol immár hagyomány, hogy a Romkertben tartottak ezen a napon ünnepséget. Délelőtt tíz órakor a különböző generációk mondtak itt verseket: az óvodások kezdték a műsort, majd a kisiskolások, a felső tagozatosok, a középiskolások, a felnőttek, és végül a nyugdíjasok következtek.



A műsor végén közösen mondtak el egy József Attila-verset. Ócsai Krisztina, a műsort szervező művelődési ház munkatársa elmondta, az is hagyomány a városban, hogy a forgalmasabb helyeken, a várost átszelő fő utca több pontján, és a művelődési ház előtt – jellemzően a zebráknál, krétával írtak fel egy-egy József Attila-idézetet az aszfaltra.



Szekszárd

Újszerű módon köszöntötték a magyar költészet napját Szekszárdon, a Babits Kulturális Központban. Egész nap egy vetélkedő zajlott, amelyet mindenki egymaga teljesíthetett, méghozzá mobiltelefonnal. A Qöltői rejtelmek címben a Q utalt arra, hogy az élet már oly sok terén használt QR-kód segít a megfejtésben.

Qöltői Rejtelmek QR-kódolva a Babits kulturális központban (Fotó: Mártonfai Dénes)

A jutalom a végén egy kupon volt, amelyet a kulturális központ kávézójában mindjárt be lehetett váltani kávéra vagy teára. A költészet napi programot egy koncert zárta. A Babits Mihály Emlékházban hétfő délután mutatta be Rubányi Anita Babits Mihály szerelmes verseit, a költeményeket hegedűn és brácsán Kovács József és Siklósi Krisztián kísérte.



Tolna

A Covid-járvány miatti kétéves kihagyás után óriási nevezési csúcs született a Tolnai Kulturális Központ által meghirdetett 13. Tolnai Vers­mondó Fesztiválon. Nem kevesebb, mint ötven kisdiák regisztrált az eseményre, zömmel Tolnáról és Mözsről, de akadt gerjeni és bogyiszlói nevező is. A hagyományokhoz híven kétfordulós volt a vetélkedő, így közel száz költemény hangzott el a gyerekek tolmácsolásában pénteken délután a Mag-Házban. Érthető, hogy a Vajda Tibor (a kulturális központ igazgatója), Heffner Erika (drámapedagógus) és Hornok Istvánné (nyugalmazott pedagógus) alkotta zsűrinek nem volt könnyű dolga a helyezések eldöntésekor.