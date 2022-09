Egyesek szerint a mai vígjátékok már nem hozzák azt a szintet, amit elvárna az ember. Valóban kevés az a minőségi műsor, amely nem megy el az ostoba poénok felé, de szerencsére vannak még kivételek. Ilyen kincset láthatunk szerdán este a Viasat 3 kínálatában Őrült, dilis, szerelem címmel. Ez a film ugyan nem mai darab, de tele van jobbnál-jobb, igazán szellemes jelenetekkel, és nem utolsó szempont, hogy van mondanivalója is, ami igen ritka manapság ebben a kategóriában. Mindenképp kötelező darab azok számára, akik még nem látták, vagy esetleg kissé rossz passzban vannak.

Az életszagú alkotás egy bimbózó szerelem beteljesülését és egy másik kapcsolat végét mutatja be. Már ez a paradoxon önmagában is igen érdekes lenne, de – ahogy az életben is – itt is összefutnak a szálak. Cal (Steve Carell), az apa biztosnak vélt élete darabokra hullik, mikor felesége bejelenti, van valakije, ezért válni akar. Lányát, Hannah-t (Emma Stone) pedig pont ekkor találja el Cupido nyila. Cal nagyon magányos, ezért segítséget kér a pártaláláshoz.

Az igazi csattanó pedig az, hogy Hannah udvarlója és Cal szárnysegédje egy és ugyanazon személy, Jacob (Ryan Gosling). Míg Hannah a fiú kedves, romantikus énjét ismeri meg, addig apja számára egy igazi nőcsábász képében mutatkozik meg a fiatal. Mivel azonban apa és lánya külön élnek, erre csak akkor derül fény, amikor Hannah hazaviszi bemutatni a párját. Hogy ennek mi lesz a vége? Kiderül szerdán este 23 óra 20 perckor a Viasat 3 műsorán.