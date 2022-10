– Várakozáson felüli volt az érdeklődés a program iránt az egész nap folyamán – mondta a rendezvényről Kováts Gergely, akitől megtudtuk, a kora délutántól éjjelig tartó eseményen két koncertfilmet is vetítettek a kulturális központ mozitermében. Az első az 1972-es észak-amerikai turnéról készült, a másik pedig a zenekar 2013-as „50 and Counting" turnéja során a Hyde Parkban rögzített koncert volt. Ezután Stumpf András előadása következett, aki arra igyekezett válaszokat találni, hogy mi a mítosz és mi a valóság a a Stones-szal kapcsolatban, mit köszönhet nekik a zene, a rock kultúra és mitől működik ma is amit csinálnak.

Az újságíró és zenerajongó Stumpf szerint nekik köszönhető például az a formátum, hogy az énekes aktívan mozog, szinte felszántja a színpadot. – Azóta ez olyan természetes, mint hogy felkel reggel a nap, de addig ez nem volt szokás, teljesen új volt. Eladdig ugyanis az előadó, énekesek csak egyhelyben álltak a színpadon – fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra, hogy a nyolcvanas évek vége óta a Rolling Stones, mint alkotóműhely szinte már nem létezik, ennek ellenére nem lettek nosztalgia zenekar: a Jagger-Richard páros minden új koncertturnéján, mindig megoldja, hogy kötődjön az aktuális korszakhoz és kulturális közeghez, amelyben éppen jelen van. Ezért szippant be a produkciójuk időset és fiatalt egyaránt és ezért működik a varázslat. Döbbenet, hogy mennyire működik – mondta.

Az előadást Kováts Gergő képfilmje követte, amely az elmúlt hat évtized legfontosabb történéseit mutatta be. A vetítés körbejárta, hogy világszerte mennyit változott a politika, sport, a zene. – Trendek jöttek és mentek, miközben végig ott volt a Rolling Stones, amely mindent túlél immár hatvan éve, ráadásul ők még ma is stadionokat töltenek meg – hangsúlyozta a találkozó szervezője, akitől megtudtuk, eddig 17 koncertjükön vett részt, sőt kérdésünkre elárulta, Jagger még ma is énekli a Satisfactiont, amelyről ifjúként úgy nyilatkozott, 40 éves kora után nem halljuk majd tőle.

– Remélem még el tudunk menni majd a 70. évfordulójukra is – nyilatkozta Kováts Gergely, aki szerint a Rolling Stones titka, hogy alapvetően egyszerű muzsikát játszanak, ami könnyen befogadható, de zenéjük tele van szabadsággal, ráadásul belül ma is olyan fiatalok, mint a pályájuk kezdetén. Ha felmennek a színapdra, átváltoznak húszévessé. Katarzis amit a színpadon produkálnak – foglalta össze.

Ennek hangulatát próbálták kicsit a paksi kulturális központ aulájában felállított színpadra varázsolni szombaton az este kezdődő koncerteken, amelyen paksi együttesek tagjai muzsikáltak együtt, olyanok akikhez közel áll ez a zene. A programot vendégzenészek is színesítették, felépett a Gastroblues koncertekről a paksiaknak jól ismert Benkő Zsolt, az egyik legismertebb hazai blues gitáros, az előadás kapcsán említett Stumpf András és a Paks Városi Vegyeskar is, akik a Stones 1969-es számát segítettek feleleveníteni, amely egy kórussal indul.

A 45 számból álló koncert fergeteges hangulatot teremtett, a zenére a jobbára idősekből álló közönség is lelkesen táncolt, sokan az emblematikus nyelvöltős Stones-pólóban. Mielőtt azt hinnénk, a Stones zenéje csak az időseket érinti meg, eláruljuk: a megnyitón egyebek mellett egy 12 éves fiú is játszott, akit már sikerült megfertőzni a Gördülő Kövek muzsikájával, de mint megtudtuk, az esemény vendége, Stumpf András is a lányával közösen jár Stones-koncertre.

A Rolling Stones napot egy – csak a program idején megtekinthető – kiállítás is színesítette, amelyet a szervező mellett még néhány rajongó által összegyűjtött relikviákból állítottak össze. Láthattunk itt belépőjegyeket, pólókat, plakátokat, posztereket minden mennyiségben, dedikált lemezeket, régi és újabb újságcikkeket.