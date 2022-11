A film egy munka nélkül maradt westernszínész (Leonardo DiCaprio) és jó barátja, kaszkadőre (Brad Pitt) szemén keresztül mutatja be az 1960-as évek csillogó, ámde kegyetlen Hollywoodját. Rick és Cliff eddig kiismerte magát a show-bizniszben, de most bármerre járnak, arra jönnek rá, hogy minden megváltozott: a szabályok, a főnökök és a nők is. Ráadásul Hollywoodot ekkoriban még egy véres gyilkosság, Roman Polanski nyolc és fél hónapos terhes feleségének brutális lemészárlása is borzolja.

Aligha van nagyobb esemény annál a filmes világban, mint amikor Quentin Tarantino ismét filmet forgat. A Volt egyszer egy... Hollywood sorban a kilencedik rendezése hihetetlen sztárszereposztással. Leonardo DiCaprio és Brad Pitt mellett az 1969-ben meggyilkolt Sharon Tate-­et Margot Robbie alakítja a filmben, a gyilkosságot parancsba adó hippi szektavezért, Charles Mansont pedig Damon Herriman.

A film a Tarantinótól megszokott különleges, véres és gyilkos humorú alkotás, sokak szerint talán kevésbé ütősek és viccesek a párbeszédek, egyediek és „tarantinósak” a karakterek, és persze kevesebb az akció is. Megmaradtak viszont a nagyszerű kamerabeállítások, a briliáns rendezés és megannyi autózás rohadt jó zenékre. És persze betekinthetünk a korabeli hollywoodi életbe.

Volt egyszer egy... Hollywood – 23.00 Film+