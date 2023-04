A szervező már negyedik alkalommal bonyolította le ezt a rendezvényt. Mint elmondta: a legkedvesebb versek listája egyre bővül. Az idén, Petőfi Sándor és József Attila költeményei mellett Nemes Nagy Ágnes, Kányádi Sándor, Devecsery László, Nagy László és Csukás István művei voltak a legnépszerűbbek. Az is megfigyelhető – hangsúlyozta –, hogy nemcsak a jó tanulók versszeretők. Szívesen mentek a könyvtári programra olyanok is, akik egyébként nem a legjobb képességűek, illetve nagyobb közönség előtt, színpadon nem szívesen szerepelnének. A kis siker is becsülendő, ami gyakran magában hordozza a későbbi nagy siker lehetőségét.