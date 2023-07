Egy héten keresztül Paksra irányult a rock a jazz a blues és a gasztronómia rajongóinak figyelme: 2023-ban is megrendezték a Nemzetközi Gastroblues Fesztivált. A koncertek sorába idén becsúszott egy kis malőr, Miller Anderson koncertjei, az előadó súlyos figyelmetlensége miatt elmaradtak, ám ennek ellenére a szervezők szerint a zenei program jól sikerült, tartalmas volt az egy hét – összegezte a TelePaks.

Hagyomány, hogy a fesztivál a Kárpát-medencei Gastroblues Piknikkel zárul, ami nem volt ez másképp 2023-ban sem. Az ASE sporttelepen, zúzós dallamok kíséretében kezdődött a főzőverseny július 2-án.

A Paksi Reform Főzőklub Egyesület egy igazi különlegességgel készült, zöldborsós csirkegulyás rotyogott a bográcsban. Vass Jánosné, a civil szervezet titkára elmondta, hogy azért erre az ételre esett a választásuk, mert valószínűleg neves költőnk, Petőfi Sándor tetszését is elnyerte volna. A Birítóért Egyesület standjához is kiváló illatok csalogatták a fesztiválozókat, de mellettük zentai delegáció is részt vett főzőversenyen. Ezúttal mintegy húsz csapat igyekezett bemutatni főzőtudományát.

A rendezvénynek idén is kiemelt támogatója volt Paks Város Önkormányzata. Szabó Péter polgármester a pikniken elmondta, hogy a szórakozás mellett kiemelt hangsúlyt kapott a jótékonyság. A városvezetés – amikor csak teheti – igyekszik támogatni Paks kárpátaljai testvértelepülését, Visket.

Az idén szinte kifogástalanul teljesítettek a főzőverseny résztvevői. A zsűri árom kategóriában hirdetett eredményt. A legtöbb kóstolójegyet Szabó Tóni baráti köre adta el. Gárdai Ádám főszervező tájékoztatása szerint a kóstolójegyekből több mint egymillió forint gyűlt össze, amivel a viski magyar óvoda fenntartását segítik.