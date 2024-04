Ígéretéhez híven új számmal jelentkezett Csupor Marcell, a dunaföldvári fiatal zenész-énekes, akinek szárnypróbálgatásairól korábban portálunk is hírt adott. A Csak így jutsz eszembe című dalát a legismertebb videómegosztó portálon, különösebb reklám, hírverés nélkül, szűk két hónap alatt többezren tekintették meg. Akkor is említette, hogy új dalokon dolgozik, össze akar gyűjteni három-négy nótát, amelyhez videót is készítenének, hiszen ahogy fogalmazott: egy jó klip is sokat hozzátesz a dal sikeréhez.

A héten meg is jelent a legújabb dala, Visszanézek címmel, immár klippel együtt. A számot ezúttal is barátja, Petrits Norbert segítségével rögzítették a stúdióban, a videót pedig Sztanó Márkónak köszönhetjük. A dal a korábbihoz hasonló stílusban szól, a Visszanézek szövege egy fiatalember vívódásait tükrözi, mutatja be. Írásunk megszületésekor mindössze két napja került fel a videomegosztó oldalra és már csaknem hatszázan tekintették meg. Csupor Marcell, mint korábban is írtuk, nem csupán a dunaföldvári fiatalok körében jól ismert, a bonyhádi kortársaknak sem kell bemutatni, hiszen oda járt középiskolába.