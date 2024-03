Megtaláltuk Marcellt, aki a Teol.hu-nak elmondta, hogy a dalnak nem csak az előadója, hanem a szerzője is egyben, és ez az első saját szerzeménye. Az ötletet, hogy szélesebb körben bemutassa és a videómegosztó portálra feltegye a számot, családjának, barátainak köszönheti, akiktől már korábban is rengeteg pozitív visszajelzést kapott. Egyik barátja, Petrits Norbert volt az, aki a számot a most hallható formában véglegesítette, a dobbal és basszussal kiegészítve a stúdióban rögzítette.

Azóta sokan meghallgatták a dalt, Marcell számos pozitív visszajelzést kapott, mindenki dicsérte a nótát, ami nem is csoda: szinte elsőre megjegyezhető, de mégsem túl populáris zenéről van szó. Még a vájtfülűek sem tudnak rosszat mondani róla, zeneileg ők is látnak fantáziát a fiatalban.

Marcell további izgalmas dalokon dolgozik (Beküldött fotó)

Honnan az inspiráció?

A dal története egyszerűen kikövetkeztethető a szövegből: Marcell egy szerelem elmúlását énekelte meg, igen szellemesen és zeneileg is meglehetősen éretten. Mint mondta, a zene világa nem ismeretlen számára, korábban hosszú évekig zenét tanult, hegedült és zongorázott. A gitár viszonylag új szerelem, egy éve tanulja, de mostanra teljesen összenőttek, órákig szokott gyakorolni rajta naponta.

Zenei világát a mediterrán dallamok mellett a Quimby muzsikája inspirálja, amelyet pici kora óta hallgat és szeret. A zeneszerzés új szerelem számára, nem úgy, mint a szövegírás, hiszen korábban is rendszeresen, hetente írt verseket. A bonyhádi Petőfi Bonyhádi Sándor Evangélikus Gimnáziumba járt, tanulmányait jelenleg a Pécsi Tudományegyetem bölcsészkarán végzi, pszichológiai szakon. Harmadéves, idén kapja meg az alap diplomáját, de nem biztos, hogy ez lesz számára a jövő, hiszen a zene egyre fontosabb szerepet játszik az életében. Szerencsésnek tartja magát, hiszen a szülei mindenben támogatják, ami számára örömöt jelent, így a zenélést is jó szemmel nézik.

Merre tovább?

Egyelőre keresi a saját stílusát, szeretne több számot is alkotni. Össze akar gyűjteni három-négy nótát, amelyhez videót is készíttetne, és a közösségi videómegosztó portálon népszerűsítene. Úgy véli, egy jó klip is sokat hozzátesz a dal sikeréhez. Természetesen a Csak így jutsz eszembe című című dal megismertetésén is dolgozik. Néhány napja beküldte a Magyar Telekom pályázatára, ahonnan várja a visszajelzést, így még az is lehet, hogy hamarosan egy reklámban hallhatjuk viszont a számot.

Íme a videó, hallgassák bátran, de vigyázzanak, könnyen dallamtapadás áldozatává válhatnak.