„Mindennél fontosabb volt, hogy újra győzzünk, hiszen az elmúlt találkozóink sajnos nem úgy sikerültek, ahogy azokat előre elgondoltuk, elképzeltük – nyilatkozta a középpályás a klub hivatalos internetes oldalán. – Dacára a rossz sorozatunknak az elmúlt hetekben, a játékunk nem volt rossz, és a helyzeteink is megvoltak, viszont a pontok nem jöttek. Volt ilyen periódusunk tavaly is. Most azonban mindenkinek egy nagy kő esett le a szívéről, lezártnak tekinthetünk egy ötmeccses nyeretlen etapot, ezáltal pedig kaptunk egy kis plusz önbizalmat a hétközi munkához. A szombati győzelmünk után nem szeretnénk semmit sem elkiabálni, megyünk, csináljuk tovább!” – fogalmazott a 31. évében járó futballista.