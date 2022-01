Pedig hős lehetett volna az amerikai, aki a legjobb játékát nyújtotta, amióta pár hete leigazolta az Atomerőmű SE: 15 pontot dobott és mellette 9 lepattanót is leszedett. A paksiaknak három győzelem mellett ez volt a harmadik vereségük az új edző, Petar Mijovics irányításával, de nincs ok a csüggedésre, hiszen a montenegrói tréner már ennyi idő alatt túlteljesítette elődje, a szlovén Teo Hojc produktumát, akivel két győzelem mellett nyolcszor veszítettek a piros-kékek.



Szombat este annak az Egis Körmendnek az otthonában kellene javítani, amely zsinórban hat győzelemnél tart (legutóbb Szegeden nyert), s egészen a tabella harmadik helyéig repítette előre magát. Nem jó előjel, hogy Eilingsfeld Jánosra továbbra sem számíthat a szakmai stáb, az achilleszével küszködő válogatott erőcsatár a soproniak ellen is nagyon hiányzott. A vasiak elleni odavágón ugyanakkor remek játékkal 106–87-re nyertek a paksiak Szekszárdon – ebből mindenképpen lehet erőt meríteni a ma esti találkozóra.



Tippmix Férfi NB I, 17. forduló:

Egis Körmend–Atomerőmű SE. Szombat, 18 óra. Vezeti: Győrffy P., Török R., Horváth Cs.



Eilingsfeld további két évig maradÚjabb két évvel meghosszabbította Eilingsfeld János szerződését az Atomerőmű SE – jelentette be kora este a paksi klub. A válogatott játékos a 2021/2022-es szezonban 15,1 pontot, 7,9 lepattanót és 1,1 gólpasszt átlagolt. „Amikor a klub ajánlatot tett a hosszabbításra, nem sokáig gondolkodtam, hiszen sokat köszönhetek az ASE-nek, és a családdal is jól érezzük Pakson magunkat!” – idézi Eilingsfeld Jánost a klub közösségi oldala.



Gulyás Róbert, az Atomerőmű SE kosárlabda szakosztályának elnöke is örül a hosszabbításnak: „Nagy örömömre szolgál, hogy vezetői pályafutásom első hazai igazolása nem csak egy nagyszerű játékos, hanem egy igazi példakép is, aki egyesületünk hasznára lehet a következő két szezonban nem csak a pályán, de azon kívül is.”

Eilingsfeld János boldogan csapott Gulyás Róbert szakosztály elnök tenyerébe. (Fotó: FB/ASE)

Férfi NB I, az állás