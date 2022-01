A klub történetének legsikeresebb évét – Európa-kupa bronzot és Euroliga főtáblát is hozott az elmúlt év – zárta le a 2021-es esztendővel az Atomerőmű KSC, melynél abban bíztak, hogy BEAC ellen újabb eredményes évet kezdenek.



Félvállról nem vehették a találkozót a szekszárdiak, akik szeptemberben az első három negyedben alaposan megszenvedtek a BEAC-cal, végül Nikolina Milics vezérletével 82–64-re nyert a KSC. A szerb-bosnyák magasember hosszú idő után ismét a speciális bakancsa nélkül ülhetett le a kispadra, ahogy az amerikai Dana Evans is, de egyikük sincs még játékra alkalmas állapotban.



A szezon első felében a Győrt, a DVTK-t és a PEAC-ot is legyőző újbudaiak ezúttal mindössze öt percig bírták tartani a lépést a nagy elánnal kezdő, harcias Szekszárddal szemben (11–9). Akkor ritmust váltottak a hazaiak és Studer Ágnes vezérletével egy híján húszpontos előnnyel zárták az első játékrészt.



Jó volt ránézni a szekszárdiakra, látszott, hogy élvezik a játékot, Bálint Réka labdáinak szeme volt, Gereben Lívia, Mányoky Réka és Miklós Melinda is nagyot harcolt, míg Zala Friskovec régi önmagát idézte egy-egy tempódobásnál vagy triplánál. De olyat is ritkán látni, hogy Djokics Zseljko lepacsizzon játékosával sikeres hárompontosa után.



A KSC lendülete a második negyed elejére is kitartott, Zala Friskovec triplájával 43–16-nál a félidő legnagyobb különbsége alakult ki. A félidő vége és a második eleje viszont intő jel volt arra, nem szabad leírni Balogh Judit csapatát. Czank Tímea két hármasával rég nem látott közelségbe került a BEAC (51–36), de időkéréssel rendezte sorait az Atomerőmű KSC, 9–0-s szériájával sikerült megtörnie a menetelő fővárosiakat.



Ismét húsz pont fölé kúszott a különbség, ami nyugodt utolsó tíz percet ígért. És az is lett, mert ebben a Szekszárdban most volt annyi tartás, hogy a hullámvölgyeket is elbírja.