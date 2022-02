Drámai meccs volt, ha nem ilyen helyzetben van az Atom, még talán a hazai drukkerek is élvezték volna. Most azonban senkinek sincs kedve nevetni. Egyre fogynak a meccsek, és az Atom még mindig az utolsó a tabellán. Igazából megint azon bukott el az ASE, hogy a találkozó elején engedte elmenni a vendégeket. A felzárkózás sokat kivett Kovács Ákosékból, akik a negyedik felvonásban is akartak, mentek előre, de a kritikus pillanatokban nem hoztak jó döntéseket.