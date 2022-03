Érdekesen alakultak a küzdelmek, ugyanis a hazaiak a hátrányuk ellenére sem akarták megverni a decsieket. Az első két órában már öt döntetlen ajánlat érkezett – és ezeket a sárközi, harcos csapat (magától szokatlanul), a rangadóra való tekintettel mind elfogadta. A fél pontok mellett két gyönyörű egész is született az ifi táblákon: a B. Garai testvérpáros, Etelka és Lehel magabiztosan értékesítette a pontokat. A harmadik óra végén Barbarics Tamás egy izgalmas megnyitásból, egál állásban egyezett meg döntetlenben, majd az éltáblán, dr. Papp Tamás is fél ponttal járult hozzá az eredményhez. Már csak három parti (Balázs Imre, Kiss Lajos és Gál Péter) ment, ahol azonban nem álltak túl jól a decsiek. Kiss Lajos nagyot küzdött és magabiztosan hozta (mentette) a fél pontot, míg Balázs Imre időzavarban, bonyolult állásban egyezett ki döntetlenben. Az utolsó partiban a csapat legjobb pontszerzőjéért, az eddig veretlen Gál Péterért izgultak társai: vesztő állásban hátha elcsíp egy döntetlent ő is. Sajnos nem sikerült, viszont a decsiek így is 6,5–5,5 arányban győztek. A decsiek előnye három pont a Nagyatád, kettő pont a Szentlőrinc ellen. (Utóbbi azonban az utolsó fordulóban Bajára látogat, ami mindenképp ki-ki meccs lehet.)