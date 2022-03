Hét vereséggel a háta mögött várta a paksi egylet a Nyíregyházát, amely végre Eilingsfeld Jánossal a soraiban mehetett neki a szabolcsiak elleni meccsnek. A hosszú sérüléséből visszatérő válogatott erőcsatár erőtől duzzadó játékkal kezdett, szórta a pontokat, s húzta magával a többieket. De Kenneth Brown is rég látott jó formában kosarazott, márpedig ha kettejüknek megy, másképp néz ki az ASE.



Jan Pavlik a meccs előtt azt mondta, jó edzéseken vannak túl, s bár sok ideje nem volt, próbál egy kis változtatást hozni a játékba. Érezhetően feltüzelve jöttek ki a pályára Kovács Ákosék – a medvepuszit kapó kis irányító is tudta vállalni a játékot –, akik most úgy játszottak, mint egy olyan csapat, amelynek az élete függ az eredménytől. Az első kosár a nyírségieké volt, de aztán jött Eilingsfeld hat pontja, majd Brown tett hozzá hetet – végre nem kellett futni az eredmény után. Az ASE a hatodik percre tízzel meglépett, s ezt az előnyt okosan tartotta is. Sőt a második negyed végére Eilingsfeld két sikeres büntetőjével az eddigi legnagyobb különbség került fel a villanytáblára (44–28). A nagyszünetben vidáman diskurálhattak a drukkerek, végre volt minek örülni – kár, hogy ilyen sokat kellett várni rá.



A fordulás után minden onnan folytatódott, ahol az első félidőben abbamaradt, az ASE biztosan őrizte a tíz pont körüli előnyét, a nyírségiek nem tudtak közelebb kerülni. Sokáig a negyedik felvonásban sem, aztán a végén mégis sikerült nekik, de 80–73 után kimaradt egy fontos tripla és egy dupla vendégoldalon, Deshon Taylor két büntetője pedig lezárta a csatát. A paksiak január 8. után örülhettek ismét győzelemnek, ami lelkileg mindenképpen jól jön majd az alsóházi rájátszás előtt. Az ASE jövő szombaton a Pécs otthonában zárja az alapszakaszt.



Férfi kosárlabda NB I, 25. forduló



Atomerőmű SE–Hübner Nyíregyháza BS 82–73 (25–16, 21–18, 19–20, 17–19)

Paks, ASE-sportcsarnok, V: Benczur T., Farkas G., Nyilas I.

ATOMERŐMŰ: Frank, BROWN 18/12, Brzoja 7/3, EILINGSFELD 26, TAYLOR 11/3. Csere: KOVÁCS Á. 11/3, Pacevicius 6, Keith 3, Pajor. Edző: Jan Pavlik.

NYÍREGYHÁZA: N. JOHNSON 15/3, BRYCE 21/3, Kiss B. 5/3, Pipiras 3/3, SUÁREZ 19. Csere: Coleman 6, Madár 4, Bus I., Mokánszki. Edző: Emir Mutapcic.