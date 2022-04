A törökbálinti találkozó első pontjait Frank Áron révén a bonyhádiak szerezték, azt követően azonban a házigazda sorozatban tizenegyet írt fel az eredményjelzőre. A folytatásban ugyan látótávolságon belülre jött vissza a BKSE, az első tíz percet így is simán elveszítették. Hullámozó volt Pajor Dávidék (24 pont, 4 lepattanó, 5 gólpassz, 7 kiharcolt fault) játéka, hiszen a következő három felvonásból kettőt is megnyertek, és tíz pont közelébe vagy azon belülre is többször visszakapaszkodtak, de fordítani már nem tudtak a korábbi bonyhádi játékosok (Jilling, Hegedűs és a Somogyfoki testvérek) vezérelte Pest megyeiek ellen.



A mindent eldöntő harmadik találkozót csütörtökön rendezik Bonyhádon. A győztes a 9-12. helyért folytatja, a vesztes a bennmaradásért küzdhet.

Férfi NB I/B, Zöld csoport, a 9-14. helyért, 2. mérkőzésELITE Basket-Atomerőmű KSE Bonyhád 83-76 (31-17, 19-25, 21-12, 12-22)

Törökbálint, v.: Menyhárt, Kruk, Jankovics.

ELITE: SOMOGYFOKI P. 7/3, Jilling 13/9, Nagy D. 9, LÁNCOS 9, SOMOGYFOKI Sz. 15. Csere: HEGEDŰS A. 8, Tóth A. 9/9, Spiriev 6/6, Bodnár B. 7, Horváth Á. Edző: Horváth Balázs Gábor.

BONYHÁD: Frank 10/3, KAROSI 13/3, PAJOR 24/9, Baki 7, TÖMÖSVÁRY 13/3. Csere: Szalai M. 3, ORGONA 6, Heimann. Edző: Morgen Frigyes.



Az eredmény alakulása. 3. perc: 7-2. 6. p.: 11-5. 8. p.: 20-15. 12. p.: 34-19. 15.: 40-32. 17. p.: 48-34. 22. p.: 52-47. 26. p.: 63-51. 30. p.: 71-54. 32. p.: 71-59. 35. p.: 80-64. 38. p.: 81-70.