Az 57-szeres válogatott belső védőt aligha kell bemutatni a honi labdarúgás szerelmeseinek, hiszen kiváló pályafutás az övé, írja Kádárt méltatva a paksifc.hu. A zalaegerszegi utánpótlásévek és az utánpótlás-válogatottakban lejátszott meccsekkel a háta mögött, 2008-ban állt légiósnak Kádár, aki nem akármilyen csapatokban bizonyított.

Többek között évekig volt az angol Newcastle United, a lengyel Lech Poznan és az ukrán sztárcsapat, a Dinamo Kijev játékosa. Az angol klubhoz nem csak szép emlékek kötik, hiszen bár kirobbanthatatlan tagja volt az U20-as válogatottnak, a Newcastle nem engedte, hogy ott legyen az egyiptomi világbajnokságon, ahol a magyar együttes bronzérmet szerzett.

A felnőtt évek kárpótolták őt, hiszen a 2016-os Európa-bajnokságon a magyar válogatott egyik legjobban teljesítő játékosa volt Franciaországban.

Az elmúlt éveket Kínában, a Santung Luneng és a Tiencsin Tigers csapatánál töltötte, innen igazolt haza az idei év elején az Újpest FC-hez, ám a nyáron lejáró szerződése után a klubváltás mellett döntött.

Kádár szerdán már pályára is lépett a Paksi FC csapatában, a cseh rekordbajnok Sparta Praha elleni szlovéniai felkészülési találkozón kezdőként dirigálta a védelmet. Hogy nem tette rosszul a dolgát, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az atomvárosiak másnap már be is jelentették, hogy leigazolták a keménykötésű védőt.

Mint azt Haraszti Zsolt, a paksiak ügyvezetője a klub honlapján kiemelte: Kádár érkezése stabilitást hozhat a védelembe. Erre szükség is lesz, hiszen bár az előző szezonban a Paksi FC lőtte a legtöbb gólt (75-öt) az NB I-ben, a mezőnyben magasan az övék volt a legtöbb bekapott találat (63).

Az NB I július 31-i rajtjára hangoló Paks a montenegrói Arsenal Tivat 5–2-es legyőzése és a Sparta Praha elleni 1–1-es döntetlen után szombaton a cseh Sigma Olomouc elleni meccsel búcsúzik el a szlovéniai edzőtábortól.