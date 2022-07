Már a déli órákban érdemes ellátogatni az ASE-csarnokhoz Pakson, innen indul 13.55 órakor az UCI 2.2-es kategóriájú Alisca Bau 48. Gemenc Nagydíj első szakasza. A csapatbemutató fél egykor kezdődik, a szervezők szurkolói kellékeket, illetve a verseny hivatalos műsorfüzetét fogják szétosztani az érdeklődők között.

A 144 fős mezőny előbb az atomerőműnél tesz egy rövid kitérőt, aztán visszatér a Gesztenyés útra, hogy hajrázzon egyet a legjobb sprinternek járó zöld trikóért. A verseny egyik leglátványosabb eleme lesz ez a szakasz, a még egyben lévő konvoj 60–70 kilométer/órás sebességgel fog bezúdulni a sportcsarnok elé.

Fél három után már érdemes lesz Kölesden, Medinán, Szedresben, Júliamajorban, Tengelicen és Harcon is kiállni az út mellé, hiszen három kört fognak ezen az útvonalon megtenni a versenyzők. Az első szakasz befutója Szekszárdon, a Béla király téren lesz, várhatóan fél hat és hat óra között érkezik meg a leggyorsabb kerekes. Ide is érdemes korábban kijönni, lesz gasztrosátor helyi kézműves ételekkel, és egy nagy LED-falon a befutót is végig lehet majd izgulni.

Mint azt megírtuk már, több versenyzőre is érdemes figyelni. A mezőny két szekszárdi tagja, a magyar válogatott színeiben tekerő Mészáros Bence az 1-es, míg az Epronex Hungary Cycling Team csapatában tekerő Istlstekker Zsolt a 163-as számot viseli majd. A szlovák klasszis, Peter Sagan öccse, Juraj 181-esben teker, az Adria Mobil magyarja, Filutás Viktor 111-esben pattan nyeregbe, míg a Tour de France-t is megjáró Dina Márton 4-es mezben áll oda a rajtvonalhoz.

Fontos tudnivalók

A mezőny érkezését egy felvezető rendőrautó jelzi majd, ennek elhaladtával kezdődik meg az útvonal lezárása – a teljes mezőny beérkezését pedig majd a záró rendőrautó jelenti, ennek elhaladtával oldják fel az útvonal zárását. A szervezők kérik az autósokat, hogy tartsák be a rendőrség és a polgárőrség kéréseit. A verseny alatt, a felvezető és a záró rendőrautó között semmiképpen se közlekedjen senki, csak az út mellől biztassák a versenyzőket.