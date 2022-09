A szekszárdi tehetség párosban a KSI-ben játszó Cseri Ádámmal állt asztalhoz, s első kiemeltként annak rendje és módja szerint meg is szerezték az első helyet.

Az egész versenyen egyetlen szettet sem veszítettek, a döntőben a második kiemelt Gergely Márkot és Poór Balázst, a szombathelyiek tehetséges duóját múlták felül sima, 3:0-s meccsen. Egyéniben pedig Nikosz épp párospartnerét győzte le, nem mindennapi küzdelemben.

A pároshoz hasonlóan az egyéni versenyt is első kiemeltként várhatta, de némi meglepetésre első fellépésén a KSI-s Fegyver Zsombor alaposan megszorongatta. Fővárosi riválisa 2:0-ra is vezetett már ellene, innen fordított, s jutott be a legjobb nyolc közé.

A négybe kerülésért már egy izgalommentes, sima 3:0-val lépett túl a szombathelyi Gergely Márkon, a fináléba jutásért pedig a PEAC játékosát, Pálos Gergőt verte 3:1-re, szetthátrányból fordítva.

A fináléban óriási csatát vívott barátjával, Cseri Ádámmal, aki ellen ugyancsak kétszeres szetthátrányból felállva győzött 3:2-re (12:14, 11:9, 10:12, 11:6, 11:4).