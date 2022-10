A sportcsarnokban tartott sajtótájékoztatón Szabó Noémi úgy fogalmazott, a magánszféra mellett a sportegyesületek finanszírozásában is nehéz gazdagsági helyzet alakult ki a közelmúltban, ezért a mindennapi feladatuk, hogy a klub létéhez szükséges anyagi erőforrásokat megteremtsék. A szekszárdi egyesület szakmai- és sportigazgatója elmondta, a Falcon Benefit Kft.-hez, így a tulajdonos Sólyom Sándorhoz és társaság ügyvezetőjéhez, Verpeléti Ritához a klub egyik törzsszurkolóján keresztül jutottak el.

„Korábban más jellegű tárgyalásokat folytattunk a sportklubbal, de miután értesültünk arról, hogy olyan helyzet állt elő, amiről ők nem tehetnek, viszont őket érinti, úgy döntöttünk, hogy előre hozzuk a támogatásunkat, amiben gondolkoztunk – fogalmazott a sajtótájékoztatón a társaság tulajdonosa. – Segíteni és támogatni szeretnénk a vezetőség munkáját, mert tiszteletreméltó, amit létrehoztak. Szeretnénk, ha meg tudná őrizni a sportklub azt a színvonalat, ami eddig jellemezte. Az az elméletem, hogy ott érdemes sportot csinálni, ahol megvan a szurkolói háttér is. Itt olyan szimbiózis van, ami kell a sikerhez: megvan a hozzáértés, a hozzáállás, s ezt szívesen támogatjuk. Szeretnénk, ha részesei lehetnénk a sikernek, együtt örülni annak, amiket elér a klub. Ebben próbálunk segíteni, hogy a megfelelő háttér rendelkezésre álljon.”

Szabó Noémi elmondta, a következő hetek, hónapok is arról fognak szólni, hogy egyre több támogatót tudjanak maguk mellé csábítani. Szükség is lesz a szponzorokra, hiszen a KSC Szekszárd a magyar bajnokság mellett idén is ott van a legrangosabb kontinentális kupasorozat, az Euroliga főtábláján.