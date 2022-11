– Megmondom őszintén, ilyen átütő sikerre nem számítottam – nyilatkozott lapunknak Bánki Ede, az egyesület elnöke. – Azt természetesen nyugtáztam, hogy az elmúlt években az egyesület tagjai mindent megtettek a kiemelkedő eredmény érdekében. Legyen szó pálya építésről, avagy versenyzésről. A mezőny azonban nagyon erős. Éppen ezért illeti fokozott elismerés csapatunkat. Hiszen ilyen kiegyenlített helyzetben voltak képesek a többiek fölé emelkedni és a legtöbb bajnoki címet megszerezni.

Az elnök az erényeket sorra véve hozzátette: a Spurkerék Modellező Sport Egyesület a külső szemlélő számára is jól érezhetően összetartó, energikus, fejlődőképes csapat. Valamint az is jelentős tényező, hogy Szekszárd országos szinten is kiváló, gyakorlatilag párját ritkító modellpályával rendelkezik. Ez a két szempont jelentős vonzerőt gyakorol a távirányítással vezérelt autómodellek világával ismerkedni és bizonyítani kívánó fiatalok számára.

Bánki Ede azt sem mulasztotta el megemlíteni, hogy a díjeső megvalósulásának volt még egy – nagy köszönetet érdemlő – eleme: a megyeszékhely működési támogatása, a sportközpont segítsége és a helyi vállalkozók, magánszemélyek szponzori tevékenysége.