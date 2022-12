– Fontos feladatnak tartjuk, hogy segítsünk embertársainkon, ezért sokadik alkalommal rendeztünk idén véradást Zombán, most viszont úgy gondoltuk, hogy a gyerekeknek külön kedveskedünk ezzel. A nagy érdeklődésre való tekintettel szeretnénk ebből is hagyományt teremteni – fogalmazott a TEOL.hu-nak Langer József, az egyesület elnöke, aki az újévi célokról elmondta, folytatnák a Dél-MX sorozatot, ahogy Zombán vagy Faddon országos bajnoki versenyt is rendeznének, de tervben van a klasszikus motokrossz országos bajnokság megrendezése is.