Jó előjelekkel várta Kneller Balázs együttese az idei év második bajnoki mérkőzését, miután az őszi „odavágón” sikerült megszorongatnia aktuális ellenfelét. Akkor hazai pályán úgy kaptak ki 3–2-re a tolna-mözsiek, hogy a győztes találat a 38. percben büntetőből született. A vendégek erős kerettel utazhattak a fővárosba, s ezt az első félidőben bizonyította is: Ágics Péter és a csapatban most debütáló Ulbert Renátó duplájával magabiztos előnyt szereztek a szünetre. A folytatásban ezúttal nem hagyott alább a koncentráció, a Bonyhád VLC futballistája mesterhármast, a legutóbb a nagypályán NB II-es Veszprémben játszó, most a Paksi FC harmadosztályú gárdájánál próbajátékon szereplő faddi fiatal mesternégyest szerzett.

A tolna-mözsiek november után győztek ismét, a három ponttal pedig – legalább hétfő estig, amikor az utolsó Szigetszentmiklós a listavezető TFSE-nél vendégszerepel – elkerültek a sereghajtó helyről.

Férfi NB II, Nyugati csoport, 17. forduló

Hidegkúti SC–2F-BAU Tolna-Mözs 5–8 (1–4)

Budapest, v.: Mákos (Topálszki, Szuhodovszki)

Hidegkút: Hajnal D. – Kovács G., Rusvai, Kis B., Soós A. Csere: Primusz, Bódis, Mészáros A., Nagy M., Stankovics, Zsoldos, Nagy T. Edző: Somogyi Gábor Attila

Tolna-Mözs: Merkl D. – Keszthelyi, Gödör, Ágics, Fazekas T. Csere: Kneller B., Tóth D., Ulbert, Sára P. Játékos-edző: Kneller Balázs

Gólszerzők: Kis B. (26., 39.), Rusvai (13.), Stankovics (32.), Soós A. (34.), illetve Ulbert (10., 18., 32., 38.), Ágics (4., 17., 35.), Tóth D. (27.)

Kiállítva: Nagy M. (23.)

A bajnokság állása: 1. TFSE 39 pont/16 mérkőzés, 2. UTE 37/16, 3. Haladás II 33/16..., 10. Hidegkút (60–93) 7/16, 11. Tolna-Mözs (48–138) 7/17, 12. (utolsó) Szigetszentmiklós 5/16.