Átmenetileg, a téli időszakban a tolnai fallabda (squash) pályán zajlanak a Fastron Asztalitenisz Club edzései – tudtuk meg Majzik Tamástól, a klub vezetőedzőjétől. Az ok prózai: az egyesület edzőtermében, a tolnai Sportszékházban olyan alacsony a hőmérséklet, hogy ott már nem lehet pingpongozni.

A tolnai önkormányzat – ahogy más települések is – az elszabadult energiaárak miatt kénytelen volt emelni az önkormányzati sportlétesítmények, így a Sportszékház bérleti díját is. A fűtésért pedig még külön is kellene fizetniük a használóknak. Ezeket a költségeket pedig egy olyan szerény költségvetésű klub, mint a Fastron AC, nem bírja el.

Az edző elmondta: amíg lehetett, a Sportszékházban edzettek. Igaz, hogy igazán hideg időjárás eddig nem volt, de ha már 8-10 fokra lehűl a csarnok, a pingponglabda is másképp pattog, az ütőborítások sem úgy működnek, ahogy normál hőmérsékleten. Nem beszélve arról, hogy a sportolók könnyen megfázhatnak ilyen körülmények között. Ebben a helyzetben a klub lehetőséget kapott arra, hogy a tolnai fallabdapályán edzhessen. A létesítményben meleg van, a világítás is megfelelő és két pingpongasztal elfér. Természetesen itt is kell fizetni a helyiséghasználatért, de kevesebbet, mint a Sportszékházban. Az edzések hétfőn, szerdán és pénteken 15 órától 17 óráig tartanak, illetve valamelyik hétvégi napon is gyakorolnak. Majzik Tamás úgy tervezi, hogy amikor a belső hőmérsékletek elérik a 14-15 fokot, visszatérnek a Sportszékházba.

Ilyen problémákkal nemcsak a tolnaiak és nem is csak az asztaliteniszezők küzdenek, hanem szinte minden teremsport. Utánpótlás asztaliteniszversenyt például csupán egyet rendeznek a téli időszakban, februárban Budapesten.

A Fastron AC az NB I-es csapatbajnokságban is indított egy csikócsapatot, amelynek tagjai között egy kilencéves kislány is asztalhoz állt már. A tolnaiak az eddig lejátszott hat meccsükből egyet nyertek és két alkalommal szoros eredményt, „majdnem döntetlent” értek el. Az őszi fordulókból egy meccsük maradt el, a Győr ellen, egyelőre nem tudják, mikor pótolják ezt az összecsapást.