A magyar válogatott csatár az M4 Sport Nemzeti Sporthíradó című műsorában elmondta, a csapat magja együtt maradt, de érkeztek erősítések, amire szükség is volt, hiszen a klub célja a bajnokságban a címvédés, valamint a ázsiai Bajnokok Ligájában is eredményesen akar szerepelni. A 28 esztendős csatár, aki tavaly nyáron – akkori árfolyamon számolva közel félmilliárd forintért – a Paksi FC-től igazolt a dél-koreai együtteshez, első szezonja nem is sikerülhetett volna jobban, a csapat az ő góljának köszönhetően biztosította be bajnoki címét, amelyet ezt megelőzően legutóbb tizenhét esztendeje hódított el. Ádám eddigi 15 fellépésén 9 góllal és 4 gólpasszal járult hozzá az Ulszan sikereihez.

A címvédő hamisítatlan rangadóval kezdi az új idényt, a legutóbbi ezüstérmes, azt megelőzően pedig öt évig egyeduralkodó Csonbuk Motors együttesét látja vendégül. Ádám Martin elárulta: valószínűleg több mint 30 ezer szurkoló látogat ki a szezonnyitóra.

Az immáron a 9-es mezt viselő támadó elmondta, nincsenek konkrét egyéni céljai a következő idényre, ha neki és a csapatnak is jól megy, az „úgy kerek”. Az esetleges klubváltással kapcsolatban jelezte, ez legkorábban nyáron lehet esedékes, de az ezzel kapcsolatos pletykákkal egyelőre nem is foglalkozna, mert jól érzi magát a dél-koreai klubnál. A nemzeti csapatról szólva elmondta, vele szemben gyakorlatilag már elvárás, hogy kijusson az Európa-bajnokságra, ő pedig természetesen szeretne minél több szerepet kapni.