Elmaradt a majosiak főpróbája, a Dombóvár FC az utolsó pillanatban lemondta a múlt vasárnapra lekötött felkészülési találkozót. Nem örült neki Kardos Ernő, az újonc vezetőedzője, mert szeretett volna még tisztábban létni a rajt előtt, de a szakember fejében már összeállt az a csapat, amelyik reményei szerint kivívja a Közép csoportban maradást.

„Bosszantó, hogy elmaradt a mérkőzés, de nagy baj nincs, a munkát, amit terveztünk, elvégeztük, így nyugodtan várhatjuk a tavaszi folytatást – mondta Kardos Ernő. – A célunk a bennmaradás, ennek eléréséért mindent meg fogunk tenni. Rengeteget dolgoztunk a srácokkal azért, hogy ez megvalósuljon! Bizakodó vagyok, de minden forduló nagyon nehéz lesz, ki-ki meccsek sorozata vár ránk tavasszal. Az új igazolásaink valamennyien erősítést jelentenek, de igazából azt, hogy mennyire, csak a pályán, a bajnoki mérkőzéseken fog kiderülni. A játékosok betegségek, sérülések miatt nincsenek egyforma szinten, ezt mindenképpen kompenzálnunk kell a következő hetekben. Nagyon fontos lenne számunkra a jó rajt. Nem lesz könnyű dolgunk, hiszen a monoriak a szezon hajrájára nagyon feljavultak, télen tovább erősödtek, de mindenképpen szeretnénk itthon tartani a három bajnoki pontot” – fogalmazott Kardos.

A majosiak a Szekszárdi UFC-től Tratnyek Dánielt és Lőrinc Dánielt igazolták le, a paksi nevelésű Bognár Dávid Kozármislenyből érkezett, Lakatos-Lengyel Lóránt pedig ősszel a paksiak NB III-as csapatát erősítette. Ulrich Dániel ellentétes utat járt be, ő a mislenyiekhez szerződött, Orsós Tamás pedig Balatonfüreden folytatja. Szeiler Andor sérülése miatt hagyja majd ki ezt a fél szezont.

A két sérültre, Czuczi Péterre és Kovács Lászlóra egy ideig nem számíthat a szakmai stáb, amely ugyanakkor annak örülhet, hogy Pál Márton már teljesen egészséges, s hogy a formáját is kezdi visszanyerni, azt a földváriak elleni edzőmeccsen szerzett két gólja is igazolja.

Négy meccs, három Sajnovics-gól

Öt edzőmeccset terveztek, négyet ebből le is játszottak a majosiak. A mérleg elég jó, egy vereség mellett három győzelem. Az egyetlen vereségük eleve kalkulálható volt, hiszen az NB I-be jutásért harcban lévő Pécsi MFC-vel szemben szenvedték el. Két meccsen nem kaptak gólt, ez biztató, no meg az is, hogy Sajnovics Milán egyre inkább ráérez a góllövésre, tőle az őszi két találatnál jóval többet remélhet a szakmai stáb. A földváriak elleni meccs második félidei játéka alap lehet egy jó tavaszi szerepléshez.

Eredmények. Pécsi MFC (NB II)–Majosi SE 6–0. Pécsi MFC U19–Majosi SE 0–1. Gólszerző: Sajnovics. Szekszárdi UFC–Majosi SE 0–1. Gól: Sajnovics. Majosi SE–FC Dunaföldvár 5–2. Gólszerzők: Pál M. 2, Lizák P., Budai I., Sajnovics.

A tavaszi idény programja

21. forduló, február 12., vasárnap: Majosi SE–Monor 14 óra. 22. forduló, február 19., vasárnap: Paksi FC II–Majosi SE 11 óra. 23. forduló, február 26., vasárnap: Majosi SE–MTK Budapest II 14 óra. 24. forduló, március 5., vasárnap: Ferencvárosi TC II–Majosi SE 11 óra. 25. forduló, március 12., vasárnap: Majosi SE–Dunaújváros FC 14 óra. 26. forduló, március 19., vasárnap: Budapesti Honvéd II–Majosi SE 11 óra. 27. forduló, március 26., vasárnap: Szolnoki MÁV FC–Majosi SE 16 óra. 28. forduló, március 29., szerda: Majosi SE–Kecskeméti TE II 16 óra. 29. forduló, április 2., vasárnap: Hódmezővásárhely FC–Majosi SE 16 óra. 30. forduló, április 9., vasárnap: Majosi SE–Meton FC-Dabas SE 16 óra. 31. forduló, április 12., szerda: Szekszárdi UFC–Majosi SE 16 óra. 32. forduló, április 16., vasárnap: Majosi SE–ESMTK 17 óra. 34. forduló, április 26., szerda: Majosi SE–Bánk-Dalnoki LA 17 óra. 35. forduló, április 30., szerda: Iváncsa KSE–Majosi SE 17 óra. 37. forduló, május 14., vasárnap: Újpest FC II–Majosi SE 11 óra. 38. forduló, május 21., vasárnap: Majosi SE–Ceglédi VSE 17 óra.