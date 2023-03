Kétszer is kikapott az újvárosiaktól a 2F-Bau Tolna-Mözs az alapszakaszban, az alsóházi rájátszásra azonban már egy másik csapat futott ki. Ahogy teltek a meccsek, úgy lett egyre erősebb Kneller Balázs alakulata, amely remek győzelmeket is elért, s ezúttal is megmutatta, hogy egyre inkább beleszokik az NB II-es ritmusba. Egy kifejezetten élvezetes meccset játszott hétfőn késő este a két gárda, a tolnaiak egyetlen pillanatig sem adták fel, kétszer is visszajöttek kétgólos hátrányból, s végül 6–6-os döntetlennel zártak. Vagyis nyitottak a Nyugati csoport alsóházi rájátszásában. Sára Patrikék jövő hétfőn a Tihany FC vendégei lesznek. A következő hazai találkozójukat – amelyet már nagyon várnak a szurkolók, főleg ha ilyen lesz, mint ez volt –, április harmadikán a szigetszentmiklósiak ellen játsszák.

Férfi futsal NB II, Nyugati csoport

Alsóházi rájátszás, 1. forduló. 2F-Bau Tolna-Mözs–Dunaújváros Futsal 6–6 (1–3)

Tolna, városi sportcsarnok. Vezette: Minda G. (Tapodi P., Juhász Sz.). Tolna-Mözs: Merkl D. – Dudoma, Gödör M., Keszthelyi Gy., Sára P. Csere: Hekfusz R., Hekfusz D., Tóth D., Kneller, Szabó G. Játékos-edző: Kneller Balázs. Gólszerzők: Varga M. (8., 32., mindkettő öngól), Sára P. (23.), Keszthelyi Gy. (25.), Hekfusz D. (26.), Tóth D. (38.), illetve Csányi D. (3., 12., 26.), Varga M. (14., 24.), Fekete T. (31.).

A csoport további eredményei: Higegkút–Kisép Szigetszentmiklós 4–10, Tihany–Asterix Érd 4–3.

A csoport állása: 1. Tihany 8 pont (5), 2. Dunaújváros 8 pont (7), 3. Szigetszentmiklós 5 pont (2), 4. Tolna-Mözs 4 pont (3), 5. Érd 4 pont (4), 6. Hidegkút 1 pont (1). Zárójelben az alapszakaszban elért helyezések után kapott pontok.