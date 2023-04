Harminc éve, az 1992/93-as szezonban szerezte első bajnoki címét női kosárlabdában a Sopron, akkor még SVSE-GYSEV néven, ezért ünnepségre készültek a Novomatic Arénában. A show már a mérkőzésen beindult, Magbegort keresték és tömték labdákkal az első percektől Fegyvernekyék, és magasemberük kosarakra is váltotta a passzokat. Eközben a szekszárdi támadások sorra pontatlanok voltak, a negyedik perc végén, 8–0-nál Djokics Zseljko időt is kért. Az első vendégpontra a hatodik percig kellett így is várni, Wallace szórt be egy triplát. A bajnoki címvédő azonban gyorsan tíz pont feletti előnyt épített fel, amihez a maltert a KSC gyenge (16,7%) dobóformája adta. Turnerék ráadásul sok büntetőt is kiharcoltak és értékesítettek, könnyedén őrizték a vezetést.

A második negyed 25–11-s hazai előnyről és egy újabb Wallace kosárral kezdődött, de a zöld-sárgák szoros védekezésükkel és jó dobóformájukkal tovább hizlalták a fórjukat (12. perc: 30–12). A periódus közepén aztán kisebb hullámvölgybe kerültek Brooksék – a magasbedobó visszatért a csapatba fogműtétje után –, Wallace és Dudásová dupláival közelebb lopózott a Szekszárd, így Gáspár Dávid rendelte magához együttesét. Rendezte sorait a címvédő, és a magyar-szerb soproni ikon is beszállt a gólgyártásba. Perceken át állandósult is a 15–20 pont közötti differencia, amiből aztán az utolsó másodpercekben Studer Ági egy ziccer plusz büntető kombinációval faragott, egálra (15–15) hozta a második tíz percet a KSC, 40–26-s állásnál vonultak ki az öltözőbe a csapatok.