Be is kezdett az ASE, érződött, hogy javítani akarnak. De a vendégek is vették a lapot, jó kis tempóban kezdődött a csata. Frank Áron után Eilingsfeld János is betalált távolról, de a KTE így sem szakadt le, sőt 8–8 után egy 7–0-s sorozattal ők jutottak előbb levegőhöz. Csirke Ferenc még épp időben kérte ki első idejét, s a piros-kékek nemcsak visszakapszkodtak, de a vezetést is visszavették (26–25). Lázba jött a hazai tábor, kiváló volt a hangulat, még Szabó Gergő, az Atomerőmű KSC Szekszárd ügyvezető-elnöke is elismerően bólintott egy-egy szép hazai akció után. De tetszett a meccs Sztojan Ivkovicsnak, a magyar férfiválogatott szövetségi kapitányának, aki korábban szép sikereket ért el Kecskeméten (s aki nyilván a fia miatt is látogatott el Paksra). Egy triplányival ment rövid pienőre a vendégcsapat – szembetűnő volt, hogy Deon Edwin a paksiak klasszisa egyetlen pontot sem ért el ebben az etapban.

Nem úgy a másodikban, amikor elkezdte a pontgyártást. A 11. percben vágta be az első dupláját, végül nyolcig jutott a szünetig. Hektikus volt a harc a pályán, minden egyes labdáért nagy csata zajlott, s bizony a játékvezetők nem igazán álltak a helyzet magaslatán. Olykor hangosan tüntetett az ítéletek ellen a hazai tábor, sőt még Gulyás Róbert is kikelt magából. A negyed közepén Kovács Ákos riadtan kapott a lábához, eddig bírta az Achillesze, ami már a meccs előtt sem volt az igazi.

A nagyszünet után Kemal Karahodzsics és Deon Edwin kezdett pontpárbajba, a KTE nagy öregje könnyedén tette fel a remek bejátszásokat, az amerikai pedig elkezdte húzni az ASE szekerét. Holt volt már az az idő, amikor még nulla pont állt a neve mellett a jegyzőkönyvben. Érezni lehetett, hogy fokozódik a feszültség, hogy most már abban a szakaszában van a meccs, amikor nem lehet hibázni. Edwin szép lassan felkúszott húsz közelébe, Eilingsfeld pedig már dupla duplánál járt (14 pont, 10 lepattanó), de a KTE nem adta magát, tartotta minimális előnyét. Lélektanilag sokat jelentett volna, ha átveszi a vezetést az Atom, de nem tudta…

Deon Edwin szenzációs napot fogott ki, 31 ponttal zárta a negyeddöntőt

Egészen a negyedik negyed elejéig, amikor is Atkinson második büntetőjével 67–66-ra átvette a vezetést az Atom. Nem gondoltuk volna, hogy lehet fokozni az addigi hangulatot – lehetett. Edwin nagyon ráérzett a játékra, a fáradó vendégek többször lemaradrak már róla, nem tudták úgy fogni, mint az elején. Az ASE 71–66-os vezetésénél úgy ünnepelt a hazai közönség, mintha megnyerte volna a kupát a Paks. Sajnos nem nyerte, mert nemcsak Edwin, hanem Marques Townes is ihletett formában játszott, vissza is hozta a Kecskemétet, s Wittmann Krisztián is a legrosszabbkor vert be egy riplát paksi szempontból. Aztán Rastko Dramicsanin is betalált távolról – három perccel a vége előtt öttel most a KTE ment el (76–81). Aztán megint visszajött az ASE, s 86–85-ös vendégvezetésnél Deon Edwin vezethetett akciót. Hat másodperccel a vége előtt belemenést ítéltek az amerikai ellen, aztán Eilingsfeld faultolt. Milos Boriszov csak az egyik büntetőjét dobta be, az időkérés után pedig még jöhetett az ASE, de Milos Grubor kiszorított helyzetből nem tudott betalálni.

A Magyar Kupa legjobb négy csapata közé a Kecskemét jutott be.

Férfi kosárlabda Magyar Kupa, negyeddöntő

Atomerőmű SE–Duna Aszfalt DTKH Kecskemét 85–87 (20–23, 22–23, 19–18, 24–23). Paks, ASE-sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Mészáros B., Goda L., Forrai A. ASE: Frank 3/3, EDWIN 31, Buckingham 12, EILINGSFELD 20/9, Atkinson 8. Csere: Grubor 3, Kovács Á. 3/3, Taiwo 3, Pajor, Gulyás M. 2. Vezetőedző: Csirke Ferenc. Kecskemét: TOWNES 32/12, Klobucar 9/3, Ivkovics M. 2, Dramicsanin 7/3, KARAHODZSICS 14. Csere: Boriszov 7, Kiss D. 6, Wittmann 10/6, Kucsera. Vezetőedző: Forray Gábor.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–4. 6. p.: 8–15. 8. p.: 14–21. 12. p.: 26–25. 16. p: 32–37. 18. p.: 38–38. 22. p.: 48–50. 24. p.: 51–54. 26. p.: 54–57. 32. p. 67–66. 34. p.: 71–70. 37. p.: 76–81.

Kipontozódott: Edwin (40.).