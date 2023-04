Nem jött össze a felsőházba jutás az Atomerőmű SE-nek. Csirke Ferenc csapatának nyernie kellett volna Körmenden az alapszakasz utolsó fordulójában, de nem jött össze a bravúr. A meccset kiválóan kezdő körmendiek tulajdonképpen végig irányítottak, s a félidőben már 48–27-re vezettek. A harmadik tíz percben még indítottak egy utolsó rohamot Kovács Ákosék, s hatalmas hajrát kivágva visszajöttek 59–54-re, de aztán megint lábra kaptak a hazaiak, akik végül behúzták a meccset, és ott vannak a playoffban, míg a paksiak lemaradtak a nyolcról.

Nagy csalódás ez, főképp így, hogy az utolsó fordulóban dőlt el a piros-kékek sorsa, s most elég sovány vigasznak hat, hogy a tavalyi vergődés (csak az utolsó meccsen dőlt el, hogy bennmaradnak a paksiak az élvonalban) után ez is előrelépés. Ebben a csapatban ugyanis benne volt egy jó eredmény, egy ennél sokkal jobb eredmény, még úgy is, hogy példátlan sérüléshullámmal kellett megküzdeniük a szezon során. Utólag könnyű okosnak lenni, de valójában a zalaegerszegi vereségen dőlt el az Atom sorsa. A két körrel korábbi meccsen 17 ponttal is vezettek a negyedik felvonásban a piros-kékek, mégis vereség lett a vége...

Javítani jövő szerdán a Kecskemét elleni kupanegyeddöntőben lehet, jó lenne bejutni a négy közé, ez talán enyhítene Eilingsfeld Jánosék csalódottságán.

Férfi kosárlabda NB I, alapszakasz, 26. forduló

Egis Körmend–Atomerőmű SE 82–74 (28–12, 20–15, 15–27, 19–20)

Körmend, V: Cziffra Cs., Benczur T., Györfy R . Körmend: Chambers 13/3, Ferencz Cs. 9/6, Mitchell 18/6, Durázi 2, Omenaka 13. Csere: Cakarun 8, Edwards 9/3, Takács 3/3, Adams 7/3, Doktor P., Kiss, Herczeg. Vezetőedző: Kocsis Tamás. Paks: Edwin 24/6, Frank 2, Buckingham 10/6, Eilingsfeld 12, Atkinson 11. Csere: Grubor 6/6, Kovács Ákos 6, Pajor 3/3, Taiwo, Gulyás M. Vezetőedző: Csirke Ferenc.