Huszonnyolcadik állomásához érkezett a rangos sakkverseny, amelynek ezúttal is a PTE szekszárdi karának étterme adott otthont. Szuhai Balázs versenyszervező indította útjára a versenyt 2013-ban, azóta minden évben élvezhetik megyénk és az ország sakkozói ezt a megmérettetést. Több alkalommal külföldi játékosok is neveztek, így a versenysorozat nemzetközi hírnevet is kapott. Az idei évben viszont a legnehezebb volt a szervező dolga: sem a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft, sem pedig Szekszárd város nem tudott érdemben (anyagi) támogatást nyújtani, így szinte a teljes verseny a támogatónak volt köszönhető. Szuhai Balázs mindent megtett, hogy a versenyzők igazán jó rapid versenyen mérhessék össze a tudásukat. A verseny főbírója Bóta András volt, neki Tálos Jánosné és Gál Péter bírók segítettek.

A FIDE csoportban 34 játékos nevezett. Köztük két rutinos nemzetközi mester (Csiszár Csaba, Vidéki Sándor) és négy FIDE-mester (Haszon Dávid, Kádár Gábor, Mihók László, Papp Bence). A címviselők mellett több erős fiatal, vagy fiatal felnőtt is szerette volna megnyerni a lenyűgöző és értékes sakk készleteket, vagy a sakkos festményt. Az utolsó fordulóra két ötpontos játékos (Vidéki Sándor, Tancsa Tamás) érkezett. Ha mindketten győznek, akkor (Buchholz-számítással) Vidéki Sándoré a győzelem, azonban az utolsó pontot csak Tancsa Tamásnak, az ASE fiataljának sikerült begyűjtenie, így övé lett a bajnok cím. Második Vidéki Sándor, harmadik pedig Tapodi Norman Lajos lett.

A B csoportban (amatőrök) 16 fő nevezett. Szabó Csaba (Pécs) rajt-cél győzelmet aratott. Végig vezetve, veretlenül lett bajnok. Mögötte a bonyhádi Mátyás József végzett 5 ponttal, harmadik pedig Tédió Nóra (Tolna) 4,5 ponttal.

Örvendetes, hogy még a hét éves korosztályból is vállalta a csatát Nagy Norbert (Decs 1990 SE) és Németh Marcell is (Karmin SE Pécs), akiket csak komoly nehézségek árán tudtak legyőzni idősebb sakkozótársaik!

Végeredmények

FIDE csoport (34 fő - 7 fordulós svájci rendszer):

1. Tancsa Tamás - 6 pont (ASE Paks)

2. Vidéki Sándor - 5 pont - 32,5 Buccholz (ASE Paks)

3. Tapodi Norman Lajos - 5 pont - 32 Buccholz (Meritum Egyesület Szeged)

4. Csiszár Csaba - 5 pont - 30 Buccholz (Komlói Bányász SK)

5. Török Tamás Titusz - 5 pont - 26 Buccholz (Magyar Sakkvilág)

6. Kiss Lajos - 5 pont - 25 Buccholz (Decs 1990 SE)

Különdíjak:

- Legjobb szekszárdi: Nagybiró László (Decs 1990 SE)

- Legjobb 65 feletti (szenior): Hölczl Attila (Decs 1990 SE)

- Legjobb női versenyző: Csiszár Viktória (Komlói Bányász SK)

- Legjobb ifjúsági versenyző: B. Garai Lehel (Decs 1990 SE)

Kategóriadíjak:

- Legjobb 1400-1599 ÉLŐ pontú játékos: Baki Bence (Bajai Spartacus)

- Legjobb 1600-1799 ÉLŐ pontú játékos: Jurasits Miklós (Tamási Szabadidő SE)

- Legjobb 1800-2000 ÉLŐ pontú játékos: Molnár Krisztián (Szentlőrinc)

B (amatőr) csoport (34 fő - 7 fordulós svájci rendszer):

1. Szabó Csaba - 6,5 pont (Pécs)

2. Mátyás József - 5 pont (Bonyhád)

3. Tédió Nóra - 4,5 pont (Tolna)

14 év alattiak a B csoporton belül:

1. Tóth Benedek (Újpesti KSE)

2. Schmidt Áron (ASE Paks)

3. Khorosin Vaszilii (ASE Paks)

4. Nagy Norbert (Decs 1990 SE)

5. Németh Marcell (Karmin SE Pécs)