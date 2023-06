Az Atomerőmű SE 52 kilogrammos klasszisa a második fordulóban kapcsolódott be a küzdelmekbe, s a portugál Maria Siderot ellen ipponnal nyert. A 26 éves portugált a 28. helyen jegyzik a legfrissebb világranglistán, így egyáltalán nem volt könnyű dolga Puppnak.

Már csak azért sem, mert Siderot a májusi, ausztriai GP-versenyen bronzérmet nyert, így remek formában utazhatott Mongóliába. Igaz, Pupp sem volt rossz formában, idén már egy ezüstöt és két bronzot is nyert, s 3:16 perc után most is két vállra fektette riválisát.

A harmadik körben a hazai közönség szimpátiáját is élvező mongol Ariunzaya Terbish várt rá, s Pupp igencsak megszenvedett a tizenéves tinivel, akit csak a ráadásban egy vazarival tudott felülmúlni. A világranglista 204. helyén jegyzett ázsiain nem igazán tudott fogást találni az ASE versenyzője de végül megnyerte a meccset és bejutott az elődöntője.

Ott egy régi ismerős, egy régi nagy ellenfél, Amandine Buchard várt rá. Eléggé kiegyenlítettnek tűnt a harc a szőnyegen, de egy óvatlan pillanatban a francia megforgatta a paksi lányt, és egy ippont érő akcióval beverekedte magát a fináléba. Puppra így a bronzmérkőzés vár, amit péntek délután vív majd a 22 éves Sosorbaram Lkhagvasuren ellen.

Ahhoz képest, hogy Pupp Réka nem feltétlenül eredményben gondolkodott, elég messze eljutott Ulánbátorban, és még nincs vége...

A paksiak másik indulója, Gercsák Szabina szombaton lesz érdekelt a 70 kilogrammosok között.