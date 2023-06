A Jeguval találkozott az Ulszan Hyundai a sorozat negyeddöntőjében, s az esélyeknek megfelelően gyorsan meg is szerezte a vezetést. Az ex-paksi csatár a 28. percben egy nagyszerű beadás után fejelt a vendégek kapujába, s a folytatásban is inkább a hazaiak domináltak. A Jegu azonban a szünet előtt egyenlített, így döntetlennel vonulhattak pihenőre a felek. A második félidőben az Ulszan mindent megpróbált, hogy eldöntse a továbbjutást. Voltak is lehetőségei, Ádám például szerzett még egy gólt, amit nem adtak meg, így következett a ráadás.

Gólt már a kétszer tizenöt perc sem hozott, jöhettek a tizenegyesek. Ádám Martin annak rendje és módja szerint belőtte a sajátját, ráadásul első rúgóként meg is adta az alaphangot a folytatáshoz. Nem is hibázott egyetlen hazai játékos sem, de a vendégek sem rontottak. Végül a hetedik párban dőlt el a továbbjutás – a látogatók örülhettek. A koreai bajnokságot nagy fölénnyel, a Pohang előtt 13 pontos előnnyel vezető Ulszan így nem jutott be a legjobb négy közé a sorozatban. Az elődöntőbe az Incseon, a Dzsonbuk és a Pohang került még be.