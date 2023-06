Az élvonalbeli tagságát újonc idényében bravúros győzelemmel meghosszabbító Szekszárdnál már az új szezon keretét alakítja a szakvezetés, aminek első lépéseként hat játékos távozását jelentették be. Nem a sárga-feketéknél folytatja pályafutását Nádudvari Anna, Rozmis Gabriella, Hortobágyi Laura, Kövesdi Dorina és Csóka Panna, de nem tér vissza a fehérorosz Yelizaveta Hiba sem.

A csapattal harcolta ki tavaly a történelmi NB I-es szereplést Kövesdi Dorina, Hortobágyi Laura és Csóka Panna, közülük utóbbi játékos lehet nagy érvágás a szekszárdiak számára. A még most is csak 23 esztendős védő a legelső utánpótlás játékosok között érkezett a klubhoz még 2016-ban, s nyolc év után döntött a visszavonulás mellett. A mögöttünk hagyott szezonban 17 bajnokin szerepelt, Hortobágyit 20 alkalommal vetette be a szakmai stáb, míg a 18 éves Kövesdi leginkább az U19-es csapatban került számításba, a Dél-nyugat csoportot százszázalékos mérleggel megnyerő gárdában tizenhét találkozón 13 gólt szerzett.

A 22 esztendős Nádudvari Annát és a nála három évvel idősebb Rozmis Gabriellát tavaly nyáron szerződtette a Szekszárd. A fiatal támadó mindegyik bajnokin ott volt, de csak tizenöt mérkőzésen szerepelt, gólt nem lőtt, míg a védő alapembere lett a csapatnak, hiszen 20-szor a kezdőcsapat tagja volt, s mindössze egy találkozót hagyott ki. A sárga-fekete klub történetének első légiósa, Yelizaveta Hiba a téli átigazolási időszakban érkezett a Lokomotiv Moszkvától, de sérülése miatt mindössze hétszer jutott szóhoz a 19 éves fehérorosz hátvéd.

„A következő szezonra szűkebb keretünk lesz, de ez nem jelenti azt, hogy akik elhagyták a klubot, őket nem szeretnénk pótolni. Több játékossal is tárgyalásban állunk, de ahogy lenni szokott, igazolni hosszabb időbe telik. A távozók többsége felhagy a labdarúgással, bízom benne, hogy többen nem mennek már el. Négy játékos leigazolása van tervben, minden posztot szeretnék megerősíteni” – mondta megkeresésünkre Micskó Márk vezetőedző.