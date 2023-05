Az első csatát megnyerte a Szekszárd azzal, hogy játékra alkalmassá tette a péntek délelőtt még hatalmas pocsolyákkal "színesített" pályát. A WFC játékosai és stábtagjai edzés helyett lapátot és vödröt ragadtak, de segítségükre sietett a Szekszárdi Sportközpont atlétái Szőke Gergővel és az UFC U13-as csapata is. A következő csata az ellen a DVTK ellen következett, aki az első NB I-es ellenfele volt a Szekszárdnak még 2021 novemberében. Az akkor még másodosztályú WFC hazai pályán kapott ki 5–1-re a Magyar Kupában, az az eredmény most a csapat búcsúját jelentette volna az élvonaltól.

A miskolciak az ötödik helynél sem előrébb, sem hátrébb nem végezhettek már a bajnokságban, ami meg is látszott a játékukon. Nem szakították az istrángot, a széleken próbálták megbontani a zavarba hozható hazai védelmet, míg szögleteik veszélyesen kanyarodtak a rövid sarok felé. A vendéglátó játékán pedig a tét súlya látszódott, próbáltak támadásokat vezetni, de a sok hiba miatt a szekszárdiak nem jutottak el az ellenfél kapujáig. Szűk fél óra telt el a meccsből, amikor jobbról beadott labdára Kágyi Rebeka és Boros Kinga érkezett, a miskolciak védője pedig gyönyörűen fejelt a bal felső sarokba. A gól láthatóan megfogta a Diósgyőrt, Ezer Anna előtt két nagy lehetőség adódott, de azok még kimaradtak. Nem úgy a félidő hajrájában Kovács Zsófia lapos kísérlete, amivel a szöglet utáni kavarodást követően tizenegy méterről középről a bal alsó sarkot lőtte ki.

A 2–0 a legveszélyesebb eredmény a futballban, ezt a szünetben négyet is cserélő miskolciak is bizonyították, ahogy kijöttek a második félidőre. Az első nyolc percben többször veszélyeztették a kaput, mint az első játékrészben, egy ízben Janecz Jessica tolta bravúrral a keresztlécre a diósgyőri próbálkozást. Nyomás alá helyezte a szekszárdi kaput a Diósgyőr, Voila Chrysanthi távoli, veszélyes csapodó kísérletéből is a hálóőr jött ki győztesen. Nagyot küzdött a második félidőben is a WFC, aminek meglett az eredménye: győzelmével és az Újpest Kelen felett aratott sikerével megőrizte NB I-es tagságát Micskó Márk együttese!

Simple Női Liga NB I, 22. forduló

Szekszárdi WFC–DVTK 2–0 (2–0)

Szekszárd, v.: Kovács F. (Jakab B., Juhász D.)

Szekszárd: Janecz – Rozmis, Acsádi P., Hiba, Vári – Kágyi R., Kágyi K., Kiss G. (Schell, 63.), Ezer (Prigli, 88.) – Kovács Zs. (Hortobágyi, 88.) – Nagy-Cseke V. Vezetőedző: Micskó Márk

DVTK: Ádám A. (Varga E., 85.) – Somogyi, Szolomájer, Geréd, Boros K. – Mikó, Voila, Sain, Balázs Cs., Krisztin – Nagy P. Vezetőedző: Bém Gábor

Gólszerző: Boros K. (28., öngól), Kovács Zs. (37.)