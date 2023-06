Nagyon szép a simontornyai sporttelep, gondozott, rendezett, nagy kár lenne, ha az új szezonban nem játszanának rajta bajnoki meccseket. Sajnos nem a legszebb napjait éli a helyi futball, a megye kettes gárda még a szezont sem tudta befejezni, nem csoda, hogy bármerre is ment az ember a sporttelepen, mindenfelé az STC jövője volt a téma.

Egy kis pezsgést hozott a melankólikus hangulatba a Dárdai Team fellépése, s bizony elég sokan ott voltak az oldalvonal mellett. Lehettek vagy ötszázan, pedig a tévében közben a magyar válogatott montenegrói fellépése ment. Nagyon sok kisfiú és kislány szaladgált az STC zöld szerelésében, boldogan focizgattak, csodás volt az idő, remekül ki volt találva minden. Tele volt a futópálya gyerekekkel, s a légvárakban is percenként váltották egymást az apróságok. Igazi családi nap volt ez – egy remek focimeccsel megspékelve.

Második gálameccsét játszotta a Hertha BSC vezetőedzője által fémjelzett gálacsapat, amely egy hete Tevelen szerepelt, s 3–2-re győzött.

Most jobban ment a góllövés, igaz komoly gólvágókkal erősödtek a vendégek. Dárdai Pál bevetette legifjabb gyermekét, a német korosztályos válogatottal Európa-bajnoki címet nyerő Bencét, aki két remekbe szabott gólt is szerzett, de betalált „Air Sanyi”, vagyis Torghelle Sándor is. Vincze Ottó kihagyott egy tizenegyest, Lisztes Krisztián pedig egy olyan gólt lőtt, mint fénykorában, a Fradiban: addig szlalomozott a védők között, amíg a kapussal állt szembe, majd a jobb alsóba gurított. Nemcsak Szirup, vagyis Juhász Gábor, de a háló is megadta magát, ezért hitték sokan, hogy mellé ment a labda. A két Fehérrel, Attilával és Csabával no meg Juhász Rolanddal fémjelzett védelem azért háromszor megingott, Ambrus László pedig keretben foglalta a meccset. Ő lőtte az elsőt és ő lőtte az utolsót is – régen örültek így simontornyai góloknak mint ezen a szombaton.

A lefújás után gyerekek tucatjai rohamozták meg a „közelmúlt” sztárjait, készültek a fotók Lisztes Krisztiánnal, Vincze Ottóval, Torghelle Sándorral és Dárdai Pállal, de nemcsak a legifjabbak, hanem a szülők is boldogan fotózkodtak. Mondhatjuk, hogy ezen a napon mindenki egy szép élménnyel lett gazdagabb.

A Dárdai Team tolnai fellépései az idei évre befejeződtek, persze a Balaton környékén még lehet majd látni a gálacsapatot. A nyaralás mellé mindig belefér egy kis futball, s bizonyosan bele is fog férni addig, amíg hasonló lesz a fogadtatás, mint amilyen most is volt Simontornyán.