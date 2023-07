Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány együttese ugyan nem jutott ki az augusztus végén kezdődő világbajnokságra, de a februárban zárult kvalifikáció során kiharcolta az olimpiai előselejtezőn való indulás jogát a válogatott. A tornát augusztus 13. és 20. között rendezik lengyelországi Gliwicében, melyre a napokban kezdte meg felkészülését a magyar csapat.

A magyar válogatott a három csapatos tornán pénteken Izraellel, vasárnap Izlanddal találkozik a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban, augusztus 3-án és 4-én pedig Észtországgal méri össze erejét.

„Mindenki maximális állapotban érkezett a válogatotthoz. Az első pár nap után elkezdtünk keményen készülni az előttünk álló feladatokra. Négy edzőmérkőzésünk is lesz most Kecskeméten. Erős ellenfelek ellen készülhetünk ezen a héten és a jövő héten is, jó csapatok ellen gyakorolhatjuk az edzéseken tanultakat – nyilatkozta a magyar szövetség honlapján Eilingsfeld János, aki kiemelte, hogy nagy dolog, hogy eljutottunk az olimpiai előselejtezőre. – Ott is erős együttesek várnak ránk, ismerjük őket. Lengyelországgal játszottunk nemrég, de azóta sokat erősödtek, nagyszerű eredményeket értek el. A portugálokkal is találkoztunk az előző világbajnoki selejtezős sorozatban tavaly, de a bosnyákokat ismerjük a legjobban, velük háromszor is összecsaptunk az elmúlt egy évben. Maximálisan felkészülünk belőlük, de csak a saját játékunkra koncentrálunk, abból nem lehet baj. Mindent meg fogunk tenni, hogy minél eredményesebben szerepeljünk” – ismertette az ellenfeleket az Atomerőmű SE erőcsatára.

Az olimpiai előselejtezőben a tizenhat európai csapatot négy négyes csoportba osztották be, az első két-két helyezett jut tovább az elődöntőkbe, az ottani két győztes pedig finálét vív egymással. Csak a döntőt megnyerő csapat jut tovább az olimpiai selejtezőbe.