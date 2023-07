Mint azt Arató Gábor hétfőn délelőtt elmondta, rendkívül sok tényező hátráltatta őket a rendezésben, de bízok benne, hogy kívülről ez nem látszott. Hozzátette, a nagy meleg is alaposan próbára tette nemcsak a kerekeseket, de a szervezőket, a kísérőket, az összes résztvevőt, aki dolgozott az ide Gemenc Nagydíjon. A szakmai színvonal kapcsán a versenyigazgató kiemelte, hogy egy nagyon erős mezőny jött össze az idei nagydíjra, amit az is bizonyít, hogy a vasárnapi, szálkai szakaszon is 47 kilométer/órás sebességgel haladt a karaván, miközben húszan le is morzsolódtak. Sajnos köztük volt a szekszárdi kedvenc, Istlstekker Zsolt is, akit annyira megviselt a hőség, hogy nem is tudta szintidőn belül teljesíteni a második etapot.

Az összetett győztes cseh fiú kapcsán Arató Gábor azt mondta, ő a prológ megnyerésével megágyazott az elsőségének, pedig inkább a sprinterektől lehetett várni jó eredményt, hiszen ez a pálya nekik fekszik jobban. A magyaroktól sokkal jobb szereplést várt Arató Gábor, aki annak örült, hogy a 38 éves Kusztor Péter az összetettben a tizenharmadik helyen végzett, de pédául a 25. helyen záró Filutás Viktort és a 30. helyezett Karl Ádámot is előrébb szerette volna látni.

Rengeteg potitív visszajelzés érkezett a résztvevőktől személyesen, emailben, vagy telefonon – húzta alá a versenyigazgató. Még Juraj Sagan, a legendás Peter Sagen testvére is gratulált, kiemelve, hogy ilyen hangulatos versenyen nem sokszor vesznek részt. A Pálinkás Csaba-emlékversenyen győztes Martin Votr istállójának sportigazgatója különösen a villanyfényes kritérium miatt volt elragadtatva.