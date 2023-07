A 24 éves Bonnyai Márk utánpótlásévei meghatározó részét Kaposváron töltötte, a 2018/2019-es szezonban 7 alkalommal a Rákóczi NB II-es felnőtt csapatának kapuját is védte, 2020-ban pedig csereként az NB I-ben is pályára lépett egy Újpest elleni bajnokin.

Az elmúlt két évben a Veszprém harmadosztályú csapatának tagja volt, ahol 8 bajnokin őrizte a vármegyeszékhely csapatának kapuját. Bonnyaival egy játékpercekre éhes, nagy potenciállal rendelkező hálóőrrel erősödött csapatunk – írták a majosiak a közösségi oldalon.

„Örülök, hogy Majosra tudtam igazolni, nagyon jó a közösség. Ezt már éreztem az első edzéseken is. Az erősségeim közé tartozik a lábbal való játék, a gyors helyzetfelismerés és a kommunikáció. Remélem, hogy tudok segíteni a csapatnak a lábjátékommal és a védéseimmel. Úgy gondolom, hogy ez a csapat képes csodát tenni idén is. Ennek érdekében mindent meg is fogok tenni az edzéseken és a mérkőzéseken egyaránt!” – idézte a kapust az oldal.

Bonnyai Márk mellett egy másik kapus érkezését is bejelentette a majosi klub, Budzsáklia Benett a kozármislenyiektől érkezett.